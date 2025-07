Navarro dio firme mensaje a gerente de Liga 1 por programación del Alianza vs Universitario

Franco Navarro hizo un balance de todo lo realizado por Alianza Lima en la primera mitad del año. Además, se refirió a la programación del próximo clásico entre el equipo íntimo y Universitario, y expresó su opinión sobre Jesús Gonzáles, gerente de la Liga 1, por la posibilidad de programar el partido un día lunes.

Navarro, director deportivo de Alianza Lima, comenzó hablando sobre la información que tenía acerca del día en que se jugaría el segundo clásico del año por el Torneo Clausura, y su respuesta fue contundente.

"No creo que el clásico se programe para un lunes. Lo he leído y he escuchado al propio técnico Óscar Ibañez por una posible programación de un lunes porque tengo entendido que ese día empieza a trabajar la selección peruana, y nunca se ha visto que se ha priorizado un equipo antes que la selección", afirmó.

Alianza Lima se enfrentaría a Universitario el próximo 25 de agosto por el Torneo Clausura.

Para luego continuar con un mensaje directo a Gonzáles haciendo referencia a la imparcialidad y responsabilidad a la hora de programar partidos claves como el Universitario de Deportes vs Alianza Lima por la fecha 7 del segundo campeonato del año.

"El gerente de la Liga 1, Jesús González, trabaja para la FPF y los clubes, no creo que lo haga para un club en especial. Lo único que tiene que hacer es que debe tener la capacidad de ser imparcial y esperamos que no suceda. Que las cosas se tomen con la responsabilidad que corresponde, así que espero que tome conciencia de lo que hace. El trabaja para los clubes en la federación, no para un club en especial", finalizó.

Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por segunda vez en el año, esta vez en el Torneo Clausura de la Liga 1. Aunque el encuentro aún no tiene programación oficial, el periodista Gustavo Peralta ha informado que este importante partido se llevaría a cabo el lunes 25 de agosto a las 20:30 horas (hora local) en el Estadio Monumental de Ate.