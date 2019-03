Neymar: "Mbappé puede ser uno de los grandes nombres del fútbol mundial"

A sus 20 años, Kylian Mbappé tiene el reconocimiento del mundo del fútbol. El delantero del PSG ya tiene en su palmarés una Copa del Mundo y lo ha ganado todo en el fútbol de su país. ¿Cuál es su techo? Neymar dio una respuesta sobre aquel futbolista que rompió estadísticas desde su debut.

"Para mí ya es un fenómeno y puede hacer una gran carrera y convertirse en un jugador mejor aún de lo que es ahora. No tengo dudas de que puede ser uno de los grandes nombres del fútbol mundial", afirmó Neymar en una entrevista a Goal y la cadena DAZN.

En esa misma línea, el brasileño destacó al Mbappé que muy pocos conocen. "Es un chico muy tranquilo. lleno de felicidad, siempre con ganas de bromear. Está claro que aún es un chico joven y va a ganar más experiencia", indicó.

Salvo el Mundial, Neymar lo ganado todo a nivel colectivo, aunque dejó en claro que su ambición aspira a más. "Sólo tengo 27 años y tengo aún algunos años por delante. Es evidente que hasta ahora he conseguido cosas importantes pero no me quiero parar aquí", sostuvo.

Sobre sus ídolos, Neymar volvió a destacar a Robinho, otro producto del Santos de Brasil. "Siempre me fijé en él, quería ser como él, era mi héroe. Y mi padre en el plano personal", puntualizó.

EL DATO:

Neymar confesó que, de no ser futbolista, quisiera ser cantante. "Pero soy un desastre", cerró.