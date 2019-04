Alianza Lima vs Palestino EN VIVO: Guía de canales de televisión, alineaciones y horarios de Perú y Chile | Fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2019

Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO: 'Blanquiazules' y 'Tricolores' chocarán este martes 2 de abril (7.30 p.m. - hora peruana; 9.30 p.m. - hora chilena) en el Estadio Monumental de Santiago por la tercera fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2019. La transmisión para el Perú, Chile y el resto de países de Latinoamérica se verá por FOX Sports 2 y FOX Sports Play. Mira el minuto a minuto por Líbero.pe.

Alianza Lima viajó a Santiago, capital de Chile, el último domingo después de empatar (2-2) el viernes pasado ante el UTC de Cajamarca por la séptima jornada del Torneo Apertura. Tras caer (2-0) ante el Inter de Porto Alegre en Brasil, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se juega todas sus cartas contra Palestino para seguir con vida en la Copa Libertadores.

De momento, Alianza Lima marcha en la quinta posición del Apertura y está a ocho puntos de Sporting Cristal, líder del torneo. Pero esto no le quita la ilusión al conjunto 'blanquiazul' que confía en sacar un resultado positivo frente a Palestino.

Además, frente a Palestino, Alianza Lima ha recuperado al goleador uruguayo Mauricio Affonso, ausente ante River a Inter por lesión, y viajó a Chile con el grupo y podría jugar algunos minutos, aunque Adrián Ugarriza será el ariete titular elegido para derrotar a Palestino.

Ambos (Alianza Lima y Palestino) suman hasta el momento un empate y una derrota en un grupo que lidera el Internacional de Porto Alegre brasileño con seis puntos, mientras que el River Plate argentino es segundo con dos puntos.

El Palestino, dirigido por Ivo Basay, tiene la baja por lesión del ariete Roberto Gutiérrez, su principal referente ofensivo y máximo artillero del torneo chileno con cinco dianas. Sin embargo, Alianza Lima no subestima al cuadro chileno y saldrá al ataque desde el primer minuto.

Gutiérrez recibió un duro golpe en el empeine el viernes de la semana pasada en la derrota del Palestino ante el Audax Italiano (1-2) y está prácticamente descartado para el choque contra Alianza Lima.

El técnico de Palestino reconoció que ni su equipo ni el Alianza Lima llegan al duelo en su mejor momento desde el punto de vista de los resultados, pero consideró que la exigencia de la Copa Libertadores llevará a los dos conjuntos a subir su nivel de juego.

"(Alianza Lima) no viene en el mejor momento en los resultados, al igual que nosotros, pero son partidos a nivel internacional, donde el nivel de competencia te exige levantar en todo", indicó Basay, entrenador de Palestino.

ALIANZA LIMA VS. PALESTINO EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (jueves 28 de marzo)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (jueves 28 de marzo)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

Santo Domingo: 8.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (jueves 28 de marzo)

Francia: 1.30 a.m. (jueves 28 de marzo)

Alemania: 1.30 a.m. (jueves 28 de marzo)

Portugal: 1.30 a.m. (jueves 28 de marzo)

Holanda: 1.30 a.m. (jueves 28 de marzo)

Inglaterra: 12.30 a.m. (jueves 28 de marzo)

ALIANZA LIMA VS. PALESTINO EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur Y FOX Sports Play.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil y FOX Play Brazil.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: FOX Play Norte.

El Salvador: FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte.

Honduras: FOX Play Norte.

México: FOX Play Norte.

Panamá: FOX Play Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte.

República Dominicana: FOX Play Norte.

Argelia: beIN Sports HD 5.

Bahréin: beIN Sports HD 5.

Barbados: FOX Play Sur.

Belice: FOX Play Norte.

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 3.

Chad: beIN Sports HD 5.

Costa Rica: FOX Play Norte.

Croacia: Arena Sport 3.

Curacao: FOX Play Sur.

Yibuti: beIN Sports HD 5.

Egipto: beIN Sports HD 5.

Portugal: Sport TV5.

Internacional: Fanatiz International y Bet365.

Irán: beIN Sports HD 5.

Iraq: beIN Sports HD 5.

Jordania: beIN Sports HD 5.

Kuwait: beIN Sports HD 5.

Líbano: beIN Sports HD 5.

Libia: beIN Sports HD 5.

Mauritania: beIN Sports HD 5.

Montenegro: Arena Sport 3.

Marruecos: beIN Sports HD 5.

Omán: beIN Sports HD 5.

Palestina: beIN Sports HD 5.

Qatar: beIN Sports HD 5.

Arabia Saudita: beIN Sports HD 5.

Serbia: Arena Sport 3.

Somalia: beIN Sports HD 5.

Sudán del Sur: beIN Sports HD 5.

Sudán: beIN Sports HD 5.

Siria: beIN Sports HD 5.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Túnez: beIN Sports HD 5.

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports HD 5.

Yemen: beIN Sports HD 5.

ALIANZA LIMA VS. PALESTINO EN VIVO: ¿DÓNDE VER EL CANAL FOX SPORTS 2?

El canal FOX Sports 2 se encuentra disponible en Perú a través de los servicio de cable: Movistar, Claro TV y DirecTV. Aquí podrás ver el partido entre Boca Juniors y Banfield.

FOX SPORTS 2: ALIANZA LIMA VS. PALESTINO

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 608

Claro TV: Canal 61

FOX SPORTS 2 HD: ALIANZA LIMA VS. PALESTINO

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1608

Claro TV HD: Canal 517

ALIANZA LIMA VS. PALESTINO EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Palestino: Ignacio González; Brayan Véjar, Luis del Pino, Alejandro González, Guillermo Soto; Diego Rosende, Luis Jiménez, Julián Fernández; César Cortés, Enzo Guerrero y Lucas Passerini.

Entrenador: Ivo Basay.

Alianza Lima: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, Anthony Rosell; Kevin Quevedo, Wilder Cartagena, Luis Ramírez, Rinaldo Cruzado, José Manzaneda; y Mauricio Affonso.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Eber Aquino (PAR).

Estadio: Monumental, en Santiago.