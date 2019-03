Técnico de Palestino, próximo rival de Alianza Lima, descargó su furia contra los árbitros

Palestino no la viene pasando nada bien en Chile ya que el equipo dirigido por Ivo Basay sumó una nueva derrota. Esta vez perdió de local ante Audax Italiano por la sexta fecha del torneo sureño y sigue teniendo un arranque irregular.

Sin embargo, el DT de 52 años no se guardó nada y arremetió contra los colegiados de su país a quienes culpó por el último resultado de su escuadra.

"La sensación es amarga, sobretodo después de haber hecho un gran esfuerzo, a pesar de que no jugamos bien en el primer tiempo. De igual forma, más allá del resultado, se están produciendo faltas groseras por parte de los árbitros, con esto de dejar jugar. Ellos no se dan cuenta que con sus errores a veces te cag... la semana", declaró Basay.

Además, 'Hueso' agregó que "Todo esto ha sido muy perjudicial, también hubo un penal para Audax Italiano que no se cobró, y esto va más allá del resultado, creo que el error del línea en el gol que no nos cobran es grosero. Este no es el camino".

Consultado sobre una nueva caída de los 'Tanos', Basay expresó lo siguiente: "Sufrimos en el primer tiempo y nos superaron, aunque en el segundo tiempo y en el global hicimos méritos para igualar el partido, pero siempre digo que los partidos no se merecen".

Como se recuerda, Palestino fue goleado 5-0 el último sábado por la Universidad Católica por la final de la Supercopa de Chile.

Los dirigidos por Ivo Basay, tras la caída ante Audax Italiano por 2-1, tendrá que darle vuelta a la página y enfocarse en su duelo copero ante Alianza Lima el próximo martes en el estadio San Carlos de Apoquindo.