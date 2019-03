Rinaldo Cruzado: “No hemos estado jugando mal, pero lastimosamente no se han dado los resultados”

Alianza Lima no viene bien en el arranque de este Apertura de la Liga 1 Movistar, y es que el equipo de Miguel Ángel Russo ha perdido puntos importantes en las últimas fechas y ha sido relegado en la tabla de posiciones de este certamen.

Por ello, uno de los referentes del cuadro íntimo como es, Rinaldo Cruzado, habló en conferencia de prensa y señaló que Miguel Ángel Russo ha sido enfático sobre la concentración en los últimos minutos para mantener los resultados.

“Miguel Ángel Russo ha sido incisivo en el tema de mantener la concentración en los minutos finales para poder obtener los resultados por los que trabajamos”, señaló uno de los capitanes de Alianza Lima.

Por otro lado, Rinaldo Cruzado minimizó las críticas sobre el cuadro íntimo tras los malos resultados: “No estoy preocupado por las críticas, trato de no darles importancia. No hemos estado jugando mal. Lastimosamente, no se han dado los resultados, pero considero que hemos estado haciendo bien las cosas”.

Para finalizar, el ex volante de Sporting Cristal, César Vallejo, entre otros, añadió que hay que mantener la calma en los momentos más difíciles: “Tratamos de estar tranquilos y no preocuparnos por lo externo. La idea es sumar en lo positivo y de lo negativo sacar lo mejor. En lo personal, me siento bien físicamente”.

EL DATO

Alianza Lima marcha en la cuarta posición de este Apertura de la Liga 1 Movistar con 10 puntos a seis del líder Sporting Cristal.