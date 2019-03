Claudio Vivas sobre Alianza Lima: "Están haciendo un trabajo sucio" [VIDEO]

Sporting Cristal es el conjunto peruano que hoy por hoy es el que mejor trabaja en sus divisiones menores y eso se ve reflejado en las ventas que ha tenido y en el promover a sus canteranos al primer equipo. Sin embargo, no todo es color de rosa en el Rímac.

Resulta que dos jugadores con mayor proyección en el fútbol peruano son Kluivert Aguilar y José Racchumick, que antes de comenzar el Sudamericano Sub 17 que se realiza en San Marcos pertenecían a Sporting Cristal pero se conoció que Alianza Lima se contactó con ellos para ficharlos. Este hecho no gustó para nada en tienda rimense.

"Nos molesta mucho cuando dos jugadores que actualmente están en la Sub 17, le hacen participe a los padres y a los representantes y nos enteramos que ya hay dos jugadores o que están por firmar con Alianza. Son dos jugadores que a mí me interesan que puedan participar de nuestro plantel", declaró Claudio Vivas.

El estratega celeste no se guardó nada y agregó que "Yo como soy respetuoso y educado no me metí en el medio de la concentración a hablar con los chicos porque se están jugando la clasificación al Mundial y yo sé lo que es clasificar a un Mundial. Entonces, a mí no me parece bien que sea un trabajo sucio, por detrás, hablando jugadores mientras que nosotros hacemos lo imposible por tener buenas promesas".

Vivas siguió hablando del tema y expresó que "Lo que está haciendo Alianza no está bien, por más que ellos digan que los jugadores no son nuestros o por más que los jugadores digan que no tienen contrato. La realidad es que los jugadores que están en la Sub 17 les hemos ofrecido contrato. Y me involucro en ese tema porque yo necesito a esos dos jugadores".

Además, el DT de Sporting Cristal reveló una deuda que Alianza Lima no ha pagado a los celestes: "A mí me parece que es un tema de la cual ustedes tienen que proceder porque primero que Alianza le debe al club dos años. Hace dos años que Alianza no paga los derechos de formación de Alexis Cossio, un jugador que yo hice debutar en el año 2013. 60 mil dólares que Alianza no ha cumplido con el pago y resulta que encima le permiten que fiche a dos jugadores de la Sub 17, espera competencia. A mí me parece que todos debemos reclamar eso porque ustedes son peruanos porque quieren lo mejor para el fútbol y porque es algo que no está bien".

Sporting Cristal se viene preparando para recibir al Deportivo Municipal en el Alberto Gallardo este domingo buscando mantener su invicto y la punta de la Liga 1.