Zinedine Zidane habló sobre una posible salida de Raphael Varane

Real Madrid podría perder a un futbolista importante en la plantilla como lo es Raphael Varane para la siguiente temporada. El último lunes se reveló en el programa 'Jugones' de El Chiringuito TV que el defensor central francés le ha solicitado a la dirigencia que lo traspase a otro club al término de este curso. Quiere cambiar de aires, pero una persona podría hacerlo cambiar de opinión y ese es Zinedine Zidane, quien quiere que se quede.

"No me imagino un Madrid sin Varane. No lo queremos. Es joven. Lleva ocho años y no creo. Son cosas que salen afuera, pero eso son cosas de la vida. Yo lo veo bien. A mi no me dijo nada. Él de momento está en el mejor club del mundo, él lo sabe y ha ganado muchas cosas", fueron las primeras palabras de Zinedine Zidane ante los medios de prensa.

Siguiendo en su discurso, Zinedine Zidane confesó que él quiere que el futbolista se quede por muchos años más, debido a que siempre lo tiene en cuenta en el once titular cada que está apto. Raphael Varane Es habitual iniciador junto a Sergio Ramos en la zaga central. 'Zizou' volvió a dejar en claro que lo quiere y sería una tristeza enorme que se marche.

"Evidentemente quiero que Varane se quede. Hay muchas cosas que se hablan. No hay que hablar de eso. Hay que respetar a los jugadores que están aquí y han hecho muchas cosas. Hablar de limpieza es una falta de respeto. Cambios habrá que hacer, pero no es el momento de hablar de eso. Habrá tiempo después", finalizó al respecto.