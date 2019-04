Barcelona vs Villarreal EN VIVO: 'culés' salen por un nuevo festejo en la Liga Santander

Barcelona chocará este martes ante el Villarreal por la fecha 30 de la Liga Santander. El cotejo arrancará desde las 2:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora en España) y será transmitido EN VIVO por ESPN 2. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE del partido a través de Libero.pe.

Con Lionel Messi desde el vamos, el cuadro 'culé' va en busca de los tres puntos en calidad de visita con la finalidad de alejarse del Atlético Madrid, su más cercano perseguidor. El rival a vencer es el 'Submarino', uno de los coleros de LaLiga.

Ernesto Valverde tiene un ojo puesto en el partido de hoy y el otro en el choque ante el Atlético Madrid (6 de abril), el cual significaría el golpe definitivo para el combinado 'colchonero'. Por tal motivo, el entrenador del Barcelona realizará algunas variantes.

Uno de los jugadores que volverá al once es Arturo Vidal, quien acumula 4 tarjetas amarillas pero su caso no preocupa. Los que sí irían a la banca de suplente serían Ivan Rakitic y Gerard Piqué. La consigna es guardar a los titulares para el duelo del sábado.

De otro lado, el Villarreal pretende hacer respetar la casa ante el líder de LaLiga. Pese a que el 'Submarino' llega herido tras caer 3-2 ante el Celta de Vigo, en tienda amarilla confían en quedarse con la victoria.

El llamado a salir cargado en hombros y héroe de la jornada es Carlos Bacca, quien suma 4 dianas en la presente competición. Más que tres puntos estarán en juego este martes en el Estadio de la Cerámica.

Barcelona: Ter Stegen; S. Umtiti, C. Lenglet, Sergi Roberto, J. Alba; S. Busquets, A. Vidal, Arthur; Malcom, P. Coutinho y L. Messi.

Villarreal, here we go! ✈

⚽#VillarrealBarça

🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/flXjAeuIs4