¡Por amor a la camiseta! Raphael Varane confirmó que se queda en el Real Madrid

Es el primer confirmado para el Real Madrid que prepara Zinedine Zidane. A pesar de no tener una buena temporada, el estratega francés sabe que es un jugador importante que puede marcar la diferencia.

En una entrevista para el diario Marca, Raphael Varane confirmó que continuará en el Real Madrid. Con una sonrisa, el defensor aseguró que no cambiará de camiseta en la siguiente temporada y se encuentra emocionado por el proyecto que viene preparando Zidane.

"Voy a seguir aquí el año que viene. Estoy seguro de que vamos a volver a vivir emociones fuertes", indicó Varane en la entrevista.

Pero el semblante del defensor cambia cuando le pregunta de la temporada que vivió el Real Madrid. Varane reconoció que no estuvo en su mejor nivel.

"Hemos peleado y nos hemos esforzado. No podemos reprocharnos nada, pero es cierto que nos ha faltado esa chispa en los momentos complicados. Son ciclos. No he estado a mi mejor nivel pero se volverá a ver al mejor Varane", señaló el central.

Ante de culminar la entrevista, Varane no pudo ocultar su emoción por el plan futbolístico que viene preparando Zidane."Tenemos que evolucionar y Zidane lo tiene claro. Nos tenemos que rehacer, hay que cambiar cosas como ocurre en un cambio de ciclo".