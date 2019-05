Claudio Borghi descartó dirigir a Universitario de Deportes

Universitario no la pasa bien en cuanto a resultados en la Liga 1, sumando su segunda derrota consecutiva de local y su quinto encuentro sin ganar. Claudio Borghi sonaba como posible técnico de los 'merengues', sin embargo, el argentino nacionalizado chileno explicó el porqué no aceptaría la oferta.

"No está en mis planes dirigir por ahora. Tengo compromisos por dos años en el canal donde trabajo en Chile y también con una cadena internacional para comentar la Copa América. Por lo tanto, no estoy a disposición para entrenar. A veces me levanto con ganas de dirigir, pero veo la cara de un colega después de un mal resultado y se me pasa", declaró Borghi en RPP.

El ex DT de la selección Chilena se deshizo en elogios sobre nuestro país, lugar que conoce tanto por el deporte, la gastronomía y la gente. Además, el estratega 'mapocho' respaldó el trabajo realizado por Nicolás Córdova al mando del conjunto crema.

"Tengo tres admiraciones por Perú: la primera es la futbolística, que es donde me he criado y Teófilo Cubillas es mi ídolo. La segunda es por cómo hablan, ya que tiene un castellano muy bueno. Y la tercera es la comida, pues el ceviche es algo que me desespera. Por otra parte, creo que Universitario de Deportes tiene un buen entrenador en Nicolás Córdova, a quien conozco desde los 10 años", señaló Borghi.

EL DATO

Universitario de Deportes se ubica en el octavo lugar con 19 puntos.