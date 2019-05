¡Lo recuerda como si fuera ayer! Piqué confesó que aún no olvida el partido ante Liverpool

Lo que se vivió en Anfield quedará registrado como el peor partido de Barcelona a lo largo de su historia. Han pasado dos semanas de aquél partido donde los azulgranas perdieron 4-0 ante Liverpool, pero lo jugadores catalanes no pueden olvidar aquél encuentro.

Gerard Piqué calificó esa experiencia como una 'pesadilla', una declaración que dio la vuelta al mundo. Hoy en conferencia de prensa, previo a lo que será la final de la Copa del Rey, el defensor azulgrana volvió a referirse al partido ante Liverpool.

"Fue uno de las perores experiencias como jugador profesional. Tratamos de jugar, pero a veces es más fácil y a veces es más difícil”, explicó con la voz entrecortada, buscando consuelo, tratando de olvidar lo que se vivió en Anfield.

Lo que más se le cuestiona a Ernesto Valverde es no respetar el estilo de juego del Barcelona (buen trato del balón). Sin embargo, Piqué no dudo en defender al entrenador asegurando trataran de recuperar ese estilo que los llevó a conquistar todas las copas de Europa.

"Como dije hace unos días, no es que quieras solo. A veces tienes jugadores más cómodos jugando de una manera y nuestro deseo siempre es jugar en el estilo del Barça. Pero hay veces que no es posible tener el balón, dominar, y es una de las razones por las que no pudimos ganar”, indicó el defensor azulgrana.

🔵🔴 @3gerardpique, en rueda de prensa



⚽️ “No mantuvimos nuestro estilo en Liverpool, el estilo que hemos aprendido en La Masía. Eso es lo que nos hizo perder”



💰 “Más que rejuvenecer la plantilla hay que fichar jugadores que nos hagan ganar” pic.twitter.com/FYZkAO7pIA — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 24 de mayo de 2019

A un partido para terminar la temporada, la dirigencia azulgrana se encuentra buscando jugadores jóvenes para refrescar el plantel. El nombre que quita el sueño a los catalanes es Frenkie de Jong.

"Los años pasan y hay muchos jugadores que ya tenemos una edad. De Jong ha demostrado que tiene nivel para competir con los mejores y el año que viene nos puede ayudar”, finalizó