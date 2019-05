Francia vs Arabia Saudita EN VIVO por la primera fecha del Mundial Sub 20 de Polonia

Selección de Francia Sub 20 vs Arabia Saudita Sub 20 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO| Mañana se juega la primera fecha del Mundial Sub-20 Polonia 2019, entre los ‘Azules’ y ‘Los hijos del desierto’. Este encuentro está pactado para las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal de Gdynia y será transmitido EN DIRECTO vía DirecTV Sports para todo latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles incidencias minuto a minuto por Líbero.

Francia es el claro favorito para quedarse con el primer lugar del Grupo E. Los Azules quieren salir campeón del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Polonia, por esta razón buscan iniciar su participación en la Copa del Mundo con una victoria ante Arabia Saudita.

Willian Saliba, la promesa del Barcelona, fue convocado de emergencia por el estratega francés. El defensor se encontraba entrenando con los azulgranas, cuando recibió el llamado del estratega para reemplazar al lesionado William Saliba.

Otros jugadores de experiencia que resaltan en plantel de Francia son: Zagadou, Saliba, Kamara y N'Dicka. Ellos buscarán levantar la Copa Mundo de su categoría tal como lo logro el equipo de mayores en el Mundial de Rusia 2018.

Nos U20 sont arrivés en Pologne et ont effectué leur 1er entraînement ! pic.twitter.com/ioUdEqGltq — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 23 de mayo de 2019

Al frente tendrán a Arabia Saudita, un equipo aguerrido que apostará por un sistema defensivo. La idea de los ‘hijos del desierto’ es aprovechar los errores defensivos de los franceses para tratar de ganar el encuentro.

Alineaciones probables de FranciaSub 20

XI FRANCIA: Meslier, Sissoko, Basila, Kamara, Cozza, Cuisance, Diaby , Aliqui, Adli, Sylla, Pintor. DT. Bernard Diomède

Francia vs Arabia Saudita EN VIVO: horarios y canales por le Mundial Sub 20

Argelia beIN Sports HD 7, beIN Sports HD 12, beIN SPORTS CONNECT

Angola SuperSport 12, SuperSport 8 Africa

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Aruba DIRECTV Sports Caribbean

Australia SBS Live

Bahamas DIRECTV Sports Caribbean

Barbados DIRECTV Sports Caribbean

Brasil SporTV

Burkina Faso SuperSport 12, SuperSport 8 Africa

Burundi SuperSport 12, SuperSport 8 Africa

Camerún SuperSport 8 Africa, SuperSport 12

Canadá TSN2, TSN GO

República Centroafricana SuperSport 12, SuperSport 8 Africa

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia



Congo SuperSport 8 Africa, SuperSport 12



Costa Rica TDN

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Egipto beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 7, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador TDN

Guinea Ecuatorial SuperSport 12, SuperSport 8 Africa

Francia Canal+ Sport

Ghana SuperSport 8 Africa, SuperSport 12

Guatemala TDN

Guinea SuperSport 12, SuperSport 8 Africa

Honduras Televicentro En Vivo, Telecadena 7 y 4, TDN

India SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Indonesia Super Soccer TV

Irán beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 7, beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 7, beIN SPORTS CONNECT

Italia SKY Go Italia, Sky Sport Uno

Japón J Sports 3

Liberia SuperSport 8 Africa, SuperSport 12

Libia beIN Sports HD 12, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 7

Madagascar SuperSport 12, SuperSport 8 Africa

México Televisa Deportes En Vivo, TDN

Marruecos beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 7, beIN SPORTS

Mozambique SuperSport 8 Africa, SuperSport 12

Nueva Zelanda Sky Sport 3 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua TDN

Nigeria SuperSport 12, SuperSport 8 Africa



Panamá TDN

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Polonia TVP Sport, TVP Sport Live Streaming

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 7



Samoa Sky Sport 3 NZ

Senegal SuperSport 12, SuperSport 8 Africa



Sur África SuperSport 12, SuperSport 8 Africa

Suiza Canal+ Sport

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 7



Togo SuperSport 12, SuperSport 8 Africa

Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, Fox Sports 2

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde seguir EN VIVO el Francia vs Arabia Saudita por el Mundial Sub 20?

Si quieres seguir el Francia vs Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 Gratis por Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.