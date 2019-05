León de Pedro Aquino perdió con Tigres en la gran final de la Liga MX 2019

[MINUTO A MINUTO] TIGRES VS LEÓN | LIGA MX

León vs Tigres EN VIVO: ALINEACIONES CONFIRMADAS

Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Francisco Meza, Jorge Torres; Rafael De Souza, Gudo Rodríguez, Luis Quiñones, Javier Aquino; Eduardo Vargas y André Pierre-Gignac.

Conoce la formación que utilizará @TigresOficial para este partido de la Gran Final. 👊🐯



¡Venga equipo, que hoy ganamos y seremos campeones!🙌



Presentada por @CervezaTecate #VamosPorLaSéptima🏆

León: Rodolfo Cota; Fernando Navarro, Andrés Mosquera, William Tesillo, Ramiro González; José Rodríguez, Yairo Moreno, Luis Montes, Ángel Mena, Rubens Sambueza y Joel Campbell.

León vs Tigres EN VIVO: LA PREVIA

León vs Tigres EN VIVO ONLINE: Este domingo 26 de mayo, desde las 8.00 p.m. (hora mexicana) de la noche, el "Clásico felino" se disputará EN DIRECTO desde el Estadio León por la vuelta de la gran final del Torneo Clausura de la Liga MX 2019. No te pierdas el minuto a minuto, los detalles, los videos, las polémicas, los canales, los horarios, las alineaciones, los goles y todo lo mejor de este gran partido por trofeo del fútbol picante. Sigue a Libero.pe.

León: Así llega

El León, del entrenador Ignacio Ambriz, recibirá hoy a los Tigres UANL en una apuesta a ganar en su estadio por dos goles para conquistar el título del Clausura 2019 del fútbol mexicano, o por uno para provocar tiempo extra frente al León.

Después de cumplir la mejor actuación de equipo alguno en la historia de la Liga MX 2019, con un récord de 12 triunfos consecutivos y otro de 41 puntos, el León perdió 1-0 el jueves el partido de ida ante Tigres y ahora está mentalizado en imponerse.

"La serie está abierta y el domingo hay que ir a casa, si queremos ser campeones tenemos que hacer un partido perfecto", aseguró hace un par de días Ambriz, técnico de León.

El León recuperará a uno de sus jugadores más creativos, el volante argentino Rubens Sambueza, quien se perdió el partido de ida porque estaba sancionado; el regreso le dará vitalidad al equipo con el sudamericano tal vez como un buen jugador de cambio.

León necesita mejorar su contundencia. En el duelo de ida dejó ir por lo menos tres jugadas claras de gol y está obligado a que el ecuatoriano Ángel Mena, líder anotador y mejor asistente del torneo, despierte y rompa la seguidilla de siete partidos sin anotar.

Tigres: Así llega

Los Tigres del entrenador brasileño Ricardo Ferretti juegan su sexta final en los últimos 10 campeonatos, lo cual los ratifica como el mejor equipo mexicano en esta década. El conjunto tiene oficio para asumir los compromisos decisivos y buscará hacer daño con un ataque liderado por el francés André-Pierre Gignac, recuperado de una lesión y héroe del duelo de ida de la final.

Con uno de los cuadros de más equilibrio en sus líneas y con talento entre sus suplentes, los Tigres tratarán de ser pacientes mañana, plantarse bien atrás y aprovechar algún descuido del rival para anotar un gol que obligue a León a hacer dos para provocar tiempos extras o tres para ganar el campeonato.

Será un duelo rodeado de expectativas. Después de ganar 16 de sus últimos 17 partidos, el León suma dos derrotas seguidas y deberá mostrar un desempeño impecable, mientras el Tigres saldrá a confirmar su condición de mejor equipo mexicano de los últimos años.

De ganar, el León alcanzará a Cruz Azul con ocho títulos de liga, detrás de América (13), Guadalajara (12) y Toluca (10); de vencer Tigres llegará a siete cetros y empatará a Léon y Pumas UNAM.

León vs Tigres EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

México: FOX Play Norte, Claro Sports y Fox Sports 2 Cono Norte.

Perú: Claro Sports.

Argentina: Claro Sports.

Belice: Claro Sports, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Bolivia: Claro Sports.

Chile: Claro Sports.

Colombia: Claro Sports.

Costa Rica: Claro Sports, FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Cuba: Claro Sports.

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte y Claro Sports.

Ecuador: Claro Sports.

El Salvador: Claro Sports, Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Guatemala: Claro Sports, FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports y FOX Play Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte, Claro Sports y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá: Claro Sports, Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Paraguay: Claro Sports.

Puerto Rico: Claro Sports y ESPN Deportes Radio.

Estados Unidos: ESPN Deportes Radio, Univision, Univision Deportes y Univision NOW.

Uruguay: Claro Sports.

Venezuela: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte y Claro Sports.

León vs Tigres EN VIVO: HORARIOS DEL PARTIDO, PAÍS POR PAÍS

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (lunes 16 de abril)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m.(lunes 16 de abril)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (lunes 16 de abril)

Francia: 2.00 a.m. (lunes 16 de abril)

Alemania: 2.00 a.m. (lunes 16 de abril)

Portugal: 2.00 a.m. (lunes 16 de abril)

Holanda: 2.00 a.m. (lunes 16 de abril)

Inglaterra: 1.00 a.m. (lunes 16 de abril)

LEÓN VS. TIGRES EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

León: Rodolfo Cota; Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Ramiro González; Luis Montes, José Iván Rodríguez, Ángel Mena, Jean Meneses, Vinicio Angulo, Joel Campbell.

Entrenador: Ignacio Ambriz.

Tigres: Nahuel Guzmán; Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Carlos Salcedo; Rafael de Souza, Guido Pizarro, Javier Aquino, Luis Rodríguez; Eduardo Vargas, André-Pierre Gignac, Luis Quiñones.

Entrenador: Ricardo Ferretti.