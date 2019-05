Tigres vs León EN VIVO: fecha, hora y canal de la final de ida del Torneo Clausura por la Liga MX

Tigres vs León EN VIVO se enfrentan este jueves en el estadio Universitario ONLINE vía EN DIRECTO vía Azteca Deportes, TDN y Televisa Deportes por el duelo de ida del Torneo Clausura de la Liga MX. El encuentro lo podrás seguir desde las 8:45 p.m. (hora peruana). Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias con los goles, las jugadas polémicas y el resumen completo.

Tigres vs León EN VIVO partidazo por la final de ida en donde los 'Felinos' buscarán sacar una ventaja importante como locales para cerrar el título en la casa de los 'Esmeraldas'. Para este duelo, los dirigidos por el 'Tuca' parten como favoritos.

📸 Algunas postales del Día de Medios de cara a la Final de la @LIGABancomerMX.#VamosPorLaSéptima 🐯👊🏻 pic.twitter.com/lbOWtRMzJB — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) May 23, 2019

A pesar del buen presente del León, Tigres es hoy por hoy el equipo mexicano que más finales ha jugado. Tan solo en los últimos diez años, estuvo presente en cinco y con esta, será su sexta participación, por lo que tratarán de demostrarlo en el campo de juego.

Los 'Auriazules' formarán con lo mejor de su plantilla. El 'Tuca' no se guardará nada y estará comandado por su figura: André-Pierre Gignac. El delantero francés es el goleador del equipo con ocho tantos en 16 partidos y es el futbolista con más disparos al arco ya que suma 54 intentos.

De esta forma, Tigres espera cumplir con las expectativas y alcanzar su séptimo campeonato de Primera División para ponerse a la par que Pumas y que su propio rival, que tiene la misma cantidad de títulos.

Por el lado de la visita, León quiere seguir demostrando que es el mejor equipo de este Clausura de la Liga MX ya que acabó puntero y con la ofensiva más letal al sumar 47, once más que Tigres.

Cabe mencionar que los 'Esmeraldas' tendrán importantes bajas para esta final. Rubens Sambueza fue expulsado en la semifinal de vuelta, mientras que José Juan Macías se encuentra con la Selección Mexicana Sub 20 para disputar el Mundial de la categoría que se realizará en Polonia.

Nuestros jugadores y entrenador estuvieron presentes hoy en el Día de Medios, previo a la #GranFinal de la @LIGABancomerMX. pic.twitter.com/7Rl7oU41dn — Club León (@clubleonfc) May 23, 2019

Tigres vs León | En vivo | posibles alineaciones

XI Tigres: Guzmán; Rodríguez, Ayala, Salcedo, Torres; Quiñónes, Carioca, Pizarro, Aquino, Vargas; Gignac.

XI León: Cota; Navarro, Mosquera, González Hernández, Tesillo; Mena, Montes, Yairo Moreno, Campbell; Angulo y

Meneses.

Horarios del Tigres vs León

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8:45 p.m.

Estados Unidos: 8:45 p.m. (ET) / 6:45 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7:45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9:45 p.m.Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10:45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4:45 a.m. (del día siguiente)

Internet: ¿Cómo ver el Tigres vs León EN VIVO por la final de ida del Clausura de la Liga MX?

El Tigres vs León EN VIVO será transmitido a través de Azteca Deportes, TDN y Televisa Deportes desde las 8:45 p.m. Puedes seguir el minuto a minuto del partido mediante Libero.pe.