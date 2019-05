Selección de Inglaterra: Harry Kane lidera convocatoria para los playoffs de la Nations League [FOTO]

La Selección de Inglaterra atraviesa por un gran momento futbolístico desde la llegada de Gareth Southgate al banquillo. El entrenador apostó por los jugadores jóvenes y supo aprovechar el brillante momento de las principales estrellas, en especial en la zona ofensiva. Esta vez, los ‘tres leones’ están cerca de celebrar un primer título, pues disputarán los playoffs de la Nations League.

A través de sus redes sociales, la Selección Inglesa dio a conocer la lista de 23 jugadores que serán considerados para la etapa de semifinales de la Liga de Naciones ante Holanda. El nombre más resaltante, y que sorprendió a todos, es el de Harry Kane, el delantero del Tottenham que parece estar completamente recuperado de la lesión que sufrió hace algunas semanas.

De la misma forma, Michael Keane (26 años) parece ganarse un espacio en el equipo de Gareth Southgate luego de sus buenas temporadas en el Everton. A la vez, la ausencia de Kieran Trippier también causó asombro, aunque las actuales campañas de Kyle Walker y Trent Alexander-Arnold son superiores. Los méritos pesaron en la decisión final de Gareth Southgate.

Here it is... the #ThreeLions squad for this summer's #NationsLeague finals! 🙌