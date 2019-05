"Eden Hazard debe llegar este verano al Real Madrid", Florentino Pérez [VIDEO]

El fichaje de Eden Hazard puede caer muy pronto en el Real Madrid. El presidente Florentino Pérez reveló durante una entrevista al programa "El Transistor" que la directiva merengue está haciendo todos los esfuerzos para que el extremo belga del Chelsea aterrice en la capital española para este mercado de verano en Europa. Además descartó por completo que hayan presentado alguna oferta por Antoine Griezmann.

"Tengo la ilusión de que venga Eden Hazard este verano al Real Madrid. Hay un trabajo de fondo. Esto no es un de aquí te pillo y aquí te mato. Pero me voy a mojar: tengo mucho interés en que venga Hazard, es uno de los grandes que quedan en el mundo del fútbol. Llevamos muchos años intentando que Hazard sea jugador del Madrid, pero todavía no lo hemos conseguido", afirmó sobre la estrella del Chelsea.

Siempre se especuló que el Real Madrid iría por los refuerzos de Neymar y Kylian Mbappé, ambas estrellas del PSG. Ya no quedan dudas, el gran objetivo del "Rey de la Champions" es nada menos que Eden Hazard. El Chelsea pedía más de 100 millones de euros (111 millones de dólares) para poder dejarlo partir.

"Griezmann nunca fue objetivo del Real Madrid"

El mandamás del Real Madrid también aseguró en "El Transistor" que “nunca nos han ofrecido a Antoine Griezmann, ni el Real Madrid ha estado interesado en él”. Aquel jugador podría ser anunciado pronto como fichaje del Barcelona tras culmina contrato con el Atlético de Madrid.