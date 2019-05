¡ATENCIÓN PERÚ! Los convocados de la "Vinotinto" para la Copa América Brasil 2019

30 May 2019 | 11:35 h

La Selección Venezolana, el primer rival de la selección peruana en la Copa América Brasil 2019, dio a conocer su lista de convocados para el amistoso ante Ecuador el primero de junio en Miami.

En la nómina no se encuentran el arquero del Millonarios Wuilker Faríñez. Tampoco el delantero del América de Cali, Fernando Aristeguieta ni el atacante del Tolima, Luis 'Cariaco' González.

A los tres futbolistas mencionados, el técnico de la "Vinotinto", Rafael Dudamel, les dio licencia para disputar la quinta fecha de los cuadrangulares antes de empezar la concentración para la Copa América Brasil 2019.

Amistosos de la "Vinotinto" previo a la Copa América Brasil 2019

Grupo A: Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia

14-jun 7:30 p.m. Brasil vs. Bolivia (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

15-jun 2:00 p.m. Venezuela vs. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

18-jun 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

18-jun 7:30 p.m. Brasil vs. Venezuela ( Arena Fonte Nova, Salvador)

22-jun 2:00 p.m. Bolivia vs. Venezuela (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

22-jun 2:00 p.m. Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)