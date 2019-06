Conmebol se pronuncia sobre la denuncia por violación sexual que pesa sobre Neymar

A pocos días del inicio de la Copa América 2019, la Selección de Brasil sigue sin poder concentrarse de lleno en este certamen debido a la grave denuncia por violación sexual que recayó sobre Neymar en los últimos días por parte de una joven.

Y a pesar de los constantes mensajes de apoyo por parte de los compañeros de Brasil y hasta del propio entrenador Tite, el astro del PSG no ha podido entrenar con normalidad en estos días a poco del inicio de la Copa América.

Sobre este tema, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, se pronunció al respecto se mostró consternado por esta situación: "Estamos siguiendo muy de cerca este caso, como el de cualquier jugador, pero Neymar es una estrella mundial. No podemos emitir ninguna opinión, pues me parecería egoísta de mi parte decir que me preocupa la imagen de la Copa América”.

Además, en declaración para EFE, el mandamás de Conmebol señaló que esperaba que este tema se resuelva lo más rápido posible: “Lo que me preocupa es que se haga justicia y que todo salga bien. No podemos opinar antes de conocer la causa de fondo y que la justicia resuelva el caso"