Transmisión de partidos [EN VIVO] para HOY 5 de junio del 2019

Partidos de hoy miércoles 5 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO | Perú vs. Costa Rica, Amistosos internacional, Fecha FIFA, Final Four, Copa Brasil. El fútbol no se detiene y la agenda futbolística está a full para este miércoles con vibrantes duelos que irán hoy EN VIVO.

PRINCIPALES PARTIDOS DEL 5 DE JUNIO DEL 2019

La Selección Peruana enfrenta este miércoles a su similar de Costa Rica en un amistoso internacional previo a la Copa América. Por su parte, las demás selecciones sudamericanas también verán acción como Brasil contra Qatar, México vs. Venezuela o el Paraguay-Honduras.

Por su parte, La UEFA Nations League ingresa a su etapa final con el Final Four 2019 que tendrá el encuentro entre Portugal y Suiza jugado en Oporto. Los lusos contaran con al astro de la Juventus, Cristiano Ronaldo en busca de los tres puntos.

En Brasil, a pesar de la cercanía con la Copa América, el fútbol local no se detiene y por la Copa de ese país se enfrentarán Athlético Paranaense y Fortaleza. Además, Cruzeiro y Fluminense ofrecerán el plato de fondo de esta jornada con un vibrante partido a jugarse en el Estadio Mineirao.