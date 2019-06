Japón vs Trinidad y Tobago EN VIVO: amistoso internacional previo a la Copa América 2019

Japón vs Trinidad y Tobago EN VIVO se ven las caras en el Estadio Toyota a las 05:30 (hora peruana) por amistoso internacional con miras a la Copa América Brasil 2019. El encuentro será transmitido ONLINE por Fuji TV y Astro Go. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

Japón y Trinidad y Tobago EN VIVO se miden en un partido que promete. Ambas selecciones buscan llegar de la mejor manera a sus competencias ya que los asiáticos jugarán la Copa América Brasil 2019, mientras que los centroamericanos se preparan para afrontar la Copa de Oro.

JFA to support the “National Movement to Support Children's Future” #football https://t.co/YrGPVj4p3i

Japón quiere hacer una gran Copa América y toma el mencionado certamen como una verdadera prueba de fuego al buscar hacer historia. La última vez que los nipones jugaron un duelo amistoso fue ante Bolivia, venciendo a los altiplánicos por la mínima con gol de Nakajima.

Después de enfrentar a Trinindad y Tobago, Japón cerrará su preparación cuando se mida ante El Salvador en el estadio de Miyagi para luego emprender el largo vuelo rumbo a Brasil.

Por el lado de la visita, los centroamericanos sostuvieron un amistoso en marzo último ante Gales, cayendo por la mínima y ahora buscarán volver a la victoria cuando visiten a Japón. Finalmente y antes de su debut en la Copa de Oro, recibirán a Canadá en Los Ángeles.

#Watch Press Conference at Toyota Stadium with #Lawrence and #Hyland ahead of tomorrow's International Friendly against Japan. Kick off is 7:30pm, 6:30am TT timehttps://t.co/Z1hvVIpkl4