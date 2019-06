Iker Casillas rechaza homenaje en el partido de España vs Suecia

Iker Casillas se negó de manera tajante a recibir un homenaje en el Santiago Bernabeu en el encuentro entre la Selección de España y la Selección de Suecia, en un choque por la clasificatória a la Eurocopa 2020.

Según medio españoles, afirman que la Federación Española de Fútbol se habría comunicado con el guardameta español proponiéndoles un homenaje en el partido que jugará su selección el próximo 10 de junio, a lo que se vio en la obligación de rechazar, ya que no estaría de acuerdo con el motivo. Su despedida.

El aún arqueo del Porto no ve necesario un agasajo, ya que él ha dicho en varias oportunidades que aún no pretende retirarse de las canchas y quiere seguir jugando, lo ideal sería que sea en su actual club, pero al no definirse su futuro, podría buscar nuevos rumbos.

"Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad", comento Casillas por el momento descartando esa posibilidad de abandonar los guantes.

Recordemos que el ex capitán del Real Madrid sufrió hace unos meses un infarto que lo llevó a mantearse fuera del terreno de juego por todo lo que restaba de la temporada con el Porto, por otro lado, su continuidad en el club no es segura, ya que aún temen por su salud, al no definirse su futuro, podría buscar nuevos rumbos.

Iker Casillas debutó con el Real Madrid en el año 1999 y se convirtió en una referente del club ‘blanco’, hasta después de su salida en el 2014, también logró alzar la Copa del Mundo con su selección en el Mundial de Sudáfrica 2010.