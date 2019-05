Xavi Hernández se convertirá en técnico del Al Sadd de Qatar en la próxima temporada

Xavi Hernández cumplió una carrera como jugador digna de admirar y envidiada por muchos. Desde las cuatro Champions League (2006, 2009, 2011, 2015) que consiguió con el Barcelona hasta la Copa del Mundo en el 2010 que alzó con la selección española.

Sin embargo, la carrera de todo futbolista debe llegar a un final, como fue en el caso del ex volante español, anunciando su retiro con el Al Sadd de Qatar. Afortunadamente para varias de las leyendas del 'Deporte Rey', existen oportunidades para mantenerse en el mundo del fútbol y Xavi no fue una excepción.

El Al Sadd anunció en sus redes sociales la continuación del ex culé con el vigente campeón de la liga de Qatar, no obstante, Xavi desempeñará el papel de director técnico, dando inicio a su nueva era en el banquillo. Cabe recordar que el español jugó para el club por cuatro temporadas.

"Oficialmente, Xavi es el entrenador del equipo a partir de la próxima temporada y comenzará sus tareas con su equipo que incluye a Sergio Oriol, Iván Torres, Óscar Hernández, José Manuel, David Barts, Antonio Lobo, Sergio García, Antonio Troulas", comunicó el club catarí en su cuenta de twitter.

