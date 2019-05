Xabi Alonso revela la táctica que usaba para frenar a Lionel Messi [VIDEO]

Lionel Messi es considerado uno de los mejores jugadores en toda la historia no solo por sus impresionantes cifras y títulos conseguidos, sino también por su habilidad de sobrepasar a los rivales sin alguna clase de respuesta. Sin embargo, uno de los jugadores que ha podido ser capaz de frenarlo, Xabi Alonso, explicó su plan cuando vestía la camiseta del Real Madrid.

“Cuando empezamos a controlar mejor la situación, Ramos me decía: ‘Xabi (Alonso), Messi va para allá’. Entonces yo no iba a presionar a Xavi (Hernández), si no que me quedaba más con Messi. Con esto conseguíamos que ellos, a pesar de tener más control, no sean tan peligrosos. Estuvimos más cerca de competir con ellos cuando controlamos esta situación”, declaró el ex volante español para 'The Coaches Voice'.

Xabi también contó la idea de juego que quiere en sus equipos, tras comenzar su nueva aventura como entrenador. "Busco crear un equipo que lleve la iniciativa, que quiera el balón, que los jugadores sepan cómo conectar entre ellos y crear automatismos”.

El campeón de Sudáfrica 2010 con la selección española anunció su retiro en la temporada 2016/2017 con el Bayern Múnich como su último club en su carrera como futbolista. Dando inicio a sus primeros pasos como entrenador en el equipo Infantil A, de las categorías inferiores del Real Madrid.​