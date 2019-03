Copa América 2019: grupos, fechas y fixture de selecciones que participan en Brasil

La Copa América 2019, el torneo de selecciones con mayor antigüedad, se disputará nuevamente y reunirá a diez selecciones de Sudamérica, entre ellos la Selección Peruana, y dos invitados. A continuación, conoce el fixture, los grupos y fechas.



La Selección Peruana, con Ricardo Gareca a la cabeza, afrontará un nuevo reto en la Copa América 2019, en donde se prevé que la 'Bicolor' vaya con todo su arsenal, con jugadores como Paolo Guerrero o Jefferson Farfán.

¿Cuándo va a ser la Copa América 2019 en Brasil?

La Copa América 2019 se realizará del 14 de junio al 7 de julio en Brasil.

¿Qué equipos participarán en la próxima Copa América 2019 en Brasil?

En total, son 12 selecciones que estarán presentes en la Copa América: 10 sudamericanas y dos invitados.

Conmebol: Brasil, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Ecuador.

AFC: Japón y Qatar.

Grupos de la Copa América 2019

La Selección Peruana integra el grupo A de la Copa América junto a Brasil, Venezuela y Bolivia. A continuación revisa todos los grupos:

¿Cuál es el fixture de la Copa América 2019?

A continuación, compartimos el fixture oficial de la Copa América 2019. Considerar que los partidos están en horario brasileño. En Perú, será con dos horas menos de la programada en el fixture.

Fixture de la fase de grupos de la Copa América 2019 (hora peruana)

Grupo A: Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia

14-jun 7:30 p.m. Brasil vs. Bolivia (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

15-jun 2:00 p.m. Venezuela vs. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

18-jun 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

18-jun 7:30 p.m. Brasil vs. Venezuela ( Arena Fonte Nova, Salvador)

22-jun 2:00 p.m. Bolivia vs. Venezuela (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

22-jun 2:00 p.m. Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)

Grupo B: Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar

5-jun 5:00 p.m. Argentina vs. Colombia (Arena Fonte Nova, Salvador)

16-jun 2:00 p.m. Paraguay vs. Qatar (Estadio Maracaná, Río)

19-jun 4:30 p.m. Colombia vs. Qatar (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

19-jun 7:30 p.m. Argentina vs. Paraguay (Estadio Mineiraro, Belo Horizonte)

23-jun 2:00 p.m. Qatar vs. Argentina (Arena do Gremio, Porto Alegre)

23-jun 2:00 p.m. Colombia vs. Paraguay (Arena Fonte Nova, Salvador)

Grupo C: Uruguay, Chile, Ecuador y Japón

16-jun 5:00 p.m. Uruguay vs. Ecuador (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

17-jun 6:00 p.m. Japón vs. Chile (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

20-jun 6:00 p.m. Uruguay vs. Japón (Arena do Gremio, Porto Alegre)

21-jun 6:00 p.m. Ecuador vs. Chile (Arena Fonte Nova, Salvador)

24-jun 6:00 p.m. Ecuador vs. Japón (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

24-jun 6:00 p.m. Chile vs. Uruguay (Estadio Maracaná, Río)

¿Dónde serán las sedes y estadios de la Copa América 2019?

Los 26 partidos se realizarán a lo largo de seis estadios de Brasil, en las siguientes ciudades: Río de Janeiro, Belo Horizonte, Sao Paulo, Porto Alegre y Salvador.

Estos son los estadios en los que se disputará la Copa América 2019:

1. Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

2. Estadio Morumbí (Sao Paulo)

3. Arena Corinthians (Sao Paulo)

4. Estadio Mineirao (Belo Horizonte)

5. Arena do Gremio (Porto Alegre)

6. Arena Fonta Nova (Salvador)

¿Cuándo y dónde es el partido inaugural Copa América 2019?

El primer partido de la Copa América 2019 será el Brasil vs. Bolivia, a tener lugar en el Estadio Morumbí (Sao Paulo) el 14 de junio a las 7:30 p.m. (hora peruana).

¿Cuándo y dónde es el partido Final Copa América 2019?

La Final de la Copa América 2019 se disputará el domingo 7 de julio en el Estadio Maracaná a las 3:00 p.m.

¿Cómo quedó la última Final de Copa América?

La última edición de la Copa América se disputó en Estados Unidos y tuvo como gran ganador a Chile, que derrotó 4-2 a Argentina en tanda de penales, luego de empatar 0-0.

¿Quiénes fueron los últimos 10 campeones de la Copa América?

Estados Unidos 2016: Chile 0-0 (4-2) Argentina

Chile 2015: Chile 0-0 (4-1) Argentina

Argentina 2011: Uruguay 3-0 Paraguay

Venezuela 2007: Brasil 3-0 Argetina

Perú 2004: Brasil 2-2 (4-2) Argentina

Colombia 2001: Colombia 1-0 México

Paraguay 1999: Brasil 3-0 Uruguay

Bolivia 1997: Brasil 3-1 Bolivia

Uruguay 1995: Uruguay 1-1 (5-3) Brasil

Ecuador 1993: Argentina 2-1 México