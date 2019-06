Paraguay vs Qatar [EN VIVO] Horarios y canales TV por grupo B de Copa América

Paraguay vs Qatar EN VIVO ONLINE | La Albirroja y el anfitrión del Mundial 2022 debutarán este domingo 15 de junio, a partir de las 4.00 p.m. (hora de Asunción y Buenos Aires), en el Estadio Maracaná, de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), por la primera fecha del grupo B de la Copa América 2019. Sigue todos los detalles previos EN DIRECTO vía INTERNET con todos los horarios, canales, alineaciones, videos de los goles y el minuto a minuto por Libero.pe.

El partido entre Paraguay y Qatar será transmitido por el canal Tigo Sports, disponible para el público paraguayo, mientras que en Perú se podrá ver a través de América TV -y también América TV Go EN VIVO- y por los canales 610 y 1610 de la cadena DirecTV Sports. En Argentina, se verá EN DIRECTO por la señal de TyC Sports. En España vía DAZN.

Así llega Paraguay para el duelo contra Qatar

Pese a que Paraguay llegó a Río de Janeiro con ambiciones de llegar lejos en la Copa América 2019 y borrar su desastrosa actuación en la última edición del torneo, cuando fueron eliminados con sólo un punto de nueve posibles, Berizzo ha dicho que su objetivo es consolidar el equipo que viene montando ante Qatar..

La mayor prioridad de Paraguay es contar con un conjunto altamente competitivo para las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 ya que la Albirroja pretende volver al máximo torneo, del que se quedó por fuera tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018.

"Buscamos que el grupo se vaya consolidando en la Copa América porque el objetivo principal es llegar de la mejor forma posible a las eliminatorias porque Paraguay tiene que estar en el próximo Mundial", afirmó el centrocampista Oscar Romero, jugador del Shanghai Shenhua chino.

"Sabemos lo que es el presente de la selección y por supuesto la idea es cambiar esa cara y que Paraguay mejore en todos los aspectos. La prioridad es consolidar el grupo y este torneo será una prueba fundamental de cara a lo que se viene en los próximos meses", dijo en la previa contra Qatar.

De cara al partido con Qatar, el técnico argentino viene trabajando con una alineación con tres hombres en la ofensiva de Paraguay: Derlis González, Oscar Cardozo y Cecilio Domínguez, ya que sabe que necesitará debutar con una victoria y con una amplia ventaja si quiere avanzar a cuartos de final en el grupo que es considerado como el más difícil de la competición.

Paraguay parte con la ventaja de contar con todos sus 23 convocados en condiciones de juego y sin lesiones y Berizzo ya los aprovechó a todos en los amistosos preparatorios.

Otra ventaja de Paraguay, según el atacante Derlis González, jugador del Santos brasileño, es que los guaraníes podrán jugar casi como locales en Brasil ya que, además de él, otros dos juegan en este país: el zaguero Gustavo Gómez en el Palmeiras y el portero Roberto "Gatito" Fernández en el Botafogo.

Así llega Qatar par el debut ante Paraguay

Pese a que Qatar es una incógnita para la mayoría en la Copa América, Paraguay, en su regreso al Maracaná tras 30 años, se medirá a un rival al que ya ha enfrentado tres veces, con saldo de una victoria, una derrota y un empate.

Romero, que dice tener referencias de Qatar por su experiencia en Asia, afirmó que puede ser una gran sorpresa, tras recordar que se coronó campeón asiático con siete victorias, ninguna derrota, 19 goles anotados y solo uno sufrido.

Así como Paraguay, Qatar también está pensando en el Mundial que organizará en 2022.

Su entrenador, el español Félix Sánchez, ha dicho que su objetivo en Brasil es saber en qué nivel se encuentra la campeona asiática en comparación con grandes combinados sudamericanos como Argentina, Paraguay y Colombia, para determinar lo que hay que mejorar de cara a 2022.

"Nuestra participación puede considerarse un paso importante rumbo al Mundial. En este torneo jugaremos contra selecciones de una amplia experiencia y que son, sin duda, de un mayor calibre del que vimos en el torneo continental asiático", afirmó el técnico español.

Pese a que la selección es muy joven y busca experiencia, Paraguay contará ante Qatar contará con su jugador más conocido y referente, el centrocampista Hassam Al-Haydos, que ha anotado 21 goles en 103 partidos con la selección.

Pero la gran atracción será el delantero Almoez Ali, de 22 años y que fue el máximo anotador en la Copa de Asia con 9 tantos, incluyendo el de chilena con que ayudó para la victoria de Qatar en la final sobre Japón.

Tabla de Posiciones partidos Copa América Brasil 2019

Grupo A

Brasil: 3 puntos

Perú: 1 puntos

Venezuela: 1 puntos

Bolivia: 0 puntos

Grupo B

Colombia: 3 puntos

Argentina: 0 puntos

Paraguay: 0 puntos

Qatar: 0 puntos

Grupo C

Chile

Ecuador

Japón

Uruguay

PARAGUAY VS QATAR EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Paraguay: Júnior Fernández; Juan Escobar, Fabián Balbuena, Bruno Valdez, Júnior Alonso; Matías Rojas, Rodrigo Rojas, Miguel Almirón; Derlis González, Óscar Cardozo y Cecilio Domínguez.

Entrenador: Eduardo Berizzo.

Qatar: Saab Al Sheeb; Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Tariq Salman, Bassam Husham; Abdulkarim Hassam, Assim Madebo, Abdulaziz Hatim, Hassan Al-Haydos; Akram Afif y Almoez Ali.

Entrenador: Félix Sánchez.