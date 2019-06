Modelo que denunció a Neymar asegura que recibe amenazas de muerte

La modelo brasileña Najila Trindade, que se hizo conocida a nivel mundial al denunciar a Neymar por violación y agresión, manifestó que ha estado recibiendo amenazas de parte de personas muy poderosas.

Según el abogado de Najila Trindade, su clienta está siendo amenazada telefónicamente con expresiones que darían a entender que la buscarán para matarla.

"Usted no va a durar mucho", fue la frase intimidante que recalcó el abogado de la señorita. Incluso apuntaron que un criminalista famoso de Brasil la llamó asegurando que se iría presa por sus declaraciones.

Najila Trindade es una entrevista para un portal de su país dio más detalles sobre sus sentimientos en este momento.

"Es más fácil incriminarme como p$#% y fin, archivar el caso. Este mundo es una mierda. ¿Y sabe lo que va a suceder? Me van a matar y decir que me he suicidado", dijo la joven de 26 años.

Vale resaltar que ayer tenía que ir a declarar pero no lo hizo pues alegó que la puerta de su casa había sido forzada.