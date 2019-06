¿Cuándo se hará oficial el fichaje de Eden Hazard al Real Madrid? Kevin De Bruyne lo sabe

Pese a la expectativa que se vive para hacer oficial el fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid, Kevin De Bruyne dejó entrever que no habrá noticias respecto al traspaso hasta que termine el parón de selecciones.

Según el 'Colorado', compañero suyo en la Selección de Bélgica, cree que el 'Duque' está concentrado en los partidos que disputará con los 'Diablos rojos' ante Kazajistán (sábado 8/6 1:45 p.m.) y Escocia (martes 11/6 1:45 p.m.) y recién después de dichos cotejos se hablará sobre su pase al conjunto 'merengue'.

"Eden está esta semana como ha sido siempre. Somos profesionales, sabemos cuál es nuestro trabajo y que habrá varios traspasos en nuestras carreras. Está bien, sabe lo que tenemos que hacer en los próximos cinco días y después estaremos todos de vacaciones. No es al primero ni al último que le pasa. Creo que está bien. Todos le vemos yéndose a España. Después de este parón internacional, tendrá tiempo para hacer lo que incumbe al Chelsea y al Madrid. Si pasa algo, sé que no pasará en los próximos cuatro o cinco días. ¿Para qué correr el riesgo, ahora que todo el mundo le está mirando, de ir a España de pronto? Tras los partidos, tendrá tiempo de sobra. Se ha ganado esta oportunidad con su trabajo, si no no vendrían a buscarle", dijo el cerebral volante del Manchester City.

Asimismo, Kevin De Bruyne no cree que Hazard tenga más chances de llevarse el Balón de Oro solo por jugar en el Real Madrid.

"Hazard no tiene más o menos posibilidades de convertirse en un Balón de Oro de lo habitual. Es verdad que el nombre del Real Madrid es mayor en el mundo que el del Chelsea, pero al final del día si juegas como él esta temporada, en Chelsea o en el Madrid, es lo mismo. A lo mejor los que votan lo ven distinto ahora, pero mi opinión es esa", agregó.

Finalmente, De Bruyne no asegura que Hazard vaya a ser el líder del conjunto blanco, pese a que ya lo fue en el Chelsea.

"No sé si puede ser un líder en el Madrid, hay que verlo porque puedes ser el líder en un equipo durante diez años e irte a uno nuevo y que todo sea totalmente diferente", culminó.

EL DATO

De Bruyne lleva cuatro temporadas en el Manchester City.