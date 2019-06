Real Madrid: conoce un poco más de Rodrygo Goes,reciente fichaje de la 'casa blanca' [VIDEO]

Real Madrid presentó en el Santiago Bernabéu a su nueva adquisición, Rodrygo Goes de 18 años quien se perfila como una pieza clave de cara al futuro del cuadro blanco. La joven promesa brasileña llega procedente del Santos y percibirá un sueldo de 4 millones de euros por año. Según medios españoles, el conjunto madridista desembolsó un total de 54 millones de euros para cerrar la transferencia.

"Querido Rodrigo hoy es el día, comienza un tiempo trascendental. Llegas de un país como Brasil donde el fútbol es pasión. Eres una de las grandes estrellas emergentes del fútbol brasileño. Bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid”, fueron las palabras del presidente Florentino Pérez dirigida a Rodrygo en la ceremonia de presentación realizada en el placo del Bernabéu.

Por su parte, Rodrygo Goes emocionado y con la compañía de toda su familia (sus padres y hermana) expresó lo feliz que se siente de pertenecer a un club con mucha historia y títulos. “Para mí es un sueño, como siempre he dicho es un sueño de cualquier niño, es el día más feliz de mi vida”, expresó Goes.

Asimismo, Rodrygo Goes en su primera conferencia de prensa como futbolista del Real Madrid se definió y reveló quién son sus principales referentes: “Me gusta jugar por las bandas. Soy un delantero rápido, hago goles y regates, soy brasileño y somos así, como Robinho, Neymar… Me identifico un poco con ellos”, manifestó Goes, quien también indicó que le encantaría que Neymar fuera su compañero en su próxima temporada.

En una parte de la rueda de preguntas le consultaron a Rodrygo por Zinedine Zidane y manifestó que todavía no habló con él pero afirmó que es un gran entrenador. Todavía no se sabe si Zidane mandará a Rodrygo Goes al Real Madrid Castilla o lo utilizará en el primer equipo.

¿Quién es Rodrygo Goes?

Es un atacante que llegó al Santos en el 2011 para formar parte del equipo de fútbol sala. Destacó de gran manera en las divisiones inferiores, siendo catalogado como la nueva promesa de Brasil. En el Campeonato Paulista Sub-17 marcó seis veces en la victoria por 15-0 sobre el Jabaquara.

Debutó a los 16 años en la élite del balompié siendo el futbolista más joven en anotar en una Copa Libertadores. En Brasil aseguran que Rodrygo Goes, además de destacar por su juego, se caracteriza por su madurez dentro de su adolescencia.