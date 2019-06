Matthijs de Ligt descartó oferta de FC Barcelona y firmará por la Juventus [VIDEO]

Un duro golpe ha sufrido FC Barcelona entorno a sus planes para afrontar la siguiente temporada. Sucede que el zaguero de la selección de Holanda, Matthijs de Ligt, rechazó la propuesta enviada desde el Camp Nou debido a que llegará a otro poderoso de Europa.

Según la información de Sky Italia, el central de 19 años ha aceptado la propuesta de Juventus, club que pagará a Ajax de Ámsterdam 70 millones de euros (79.77 millones de dólares) por su carta pase: parece que la invitación de Cristiano Ronaldo surtió efecto.

Recordemos que el futbolista, que recién se viene instalando en la élite mundial, tuvo una interesante participación con su aún club en la UEFA Champions League, torneo que llegó hasta las semifinales (allí perdió la serie ante Tottenham en el último minuto).

Esto no pasó desapercibido en Cristiano Ronaldo, quien lo invitó a firmar y ser parte de la escuadra que busca conquistar Europa en la temporada 2019/20. “Hablé con Cristiano Ronaldo y él me pidió que fuera a Turín. Al principio no me di cuenta, pero luego entendí, me sorprendió y se rió, pero no dijo nada más", fueron las declaraciones de De Ligt al término de la final en la Liga de las Naciones.

Además de ser uno de los capitanes más jóvenes en la historia de la selección de Holanda, también se convertirá en uno de los fichajes más caros de la Juventus para la próxima campaña: el más caro - hasta ahora - es de Cristiano Ronaldo (90 millones de euros).

De Ligt ha sido representativo del combinado 'tulipán' desde la Sub-17 y Sub-19. Debutó (conb 17 años) en la selección mayor el pasado 31 de mayo de 2017 en un amistoso internacional ante Marruecos. Paradójicamente, fue expulsado a los 70 minutos de juego.