Alianza Lima venció 2-0 a Sport Victoria por la primera fecha de la Copa Bicentenario [VIDEO]

RESUMEN

Alianza Lima tuvo un buen debut en la Copa Bicentenario tras vencer por 2-0 a Sport Victoria en el Estadio José Picasso Peratta de Ica. Las anotaciones del cuadro íntimo las realizó Mauricio Affonso, quien aprovechó las falencias defensivas para otorgarle los tres primeros puntos al club de La Victoria.

Pablo Bengoechea planteó un juego muy táctico para los de Abilio Meneses, quienes tuvieron ocasiones de gol, pero su inocencia al momento de definir les pasó factura. Carlos Quevedo, atacante de los iqueños, fue el más peligroso, pero no tuvo acompañante.

Mauricio Affonso ingresó en la parte complementaria - minuto 15 del Segundo Tiempo - y su presencia en el área de Sport Victoria fue decisiva para los íntimos. El delantero uruguayo continúa en racha ya que anotó en el duelo ante Deportivo Binacional por el Torneo Apertura.

De esta manera, Alianza Lima se alza con sus primeros tres puntos en la Copa Bicentenario 2019 correspondiente al Grupo H, espacio que comparte con Deportivo Binacional y FBC Melgar. La próxima fecha será entre Alianza Lima y FBC Melgar en el estadio Alejandro Villanueva (domingo 30 de junio a las 5:45 p. m.), mientras que Sport Victoria se enfrentará a Binacional el sábado 29 de junio a las 11 de la mañana en Ica.

PARTIDO

Alianza Lima vs Sport Victoria EN VIVO jugarán la segunda etapa del Descentralizado en la Copa Bicentenario desde Ica. El escenario será el José Picasso Peratta. Grones debutan por la primera fecha del grupo H. La transmisión va EN DIRECTO por Gol Perú. También puedes seguir las incidencias por Líbero.pe.

Alianza Lima vs Sport Victoria EN VIVO Copa Bicentenario 2019

SEGUNDO TIEMPO

45' Tres minutos de adición.

44' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Mauricio Affonso anota su doblete en el partido a favor de Alianza Lima ante Sport Victoria.

42' Sport Victoria presiona con Navarro y genera un tiro libre.

40' Dura falta. Navarro es atendido por el cuerpo médico de Sport Victoria.

* Rechaza Beltrán y nuevo tiro de esquina para Sport Victoria. Contragolpe de Alianza Lima.

39' Tiro de esquina para Sport Victoria.

38' Buen desborde del uruguayo, pero no encuentra opción.

36' Alianza Lima apela al contragolpe y busca por el lado de Felipe Rodríguez.

34' Falta sobre Kevin Ferreyra y tiro libre para Alianza Lima.

33' Cambio en Sport Victoria. Se retiró Quevedo - ingresa Espinoza.

32' Tiro libre para Sport Victoria. Los locales van en busca del empate.

30' Sport Victoria adelanta sus líneas y busca anotar.

27' La zaga de Alianza Lima se viene mostrando firme ante el cuadro iqueño.

25' Los íntimos ceden la iniciativa a Sport Victoria y buscarán golpear de contra.

23' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Mauricio Affonso anota el 1-0 para Alianza Lima. El delantero uruguayo aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador en el Picasso Peralta de Ica ante Sport Victoria.

22' Taboada se muestra como opción de pase, pero no logra su cometido. Se anima un poco más Sport Victoria.

21' Posición adelantada de Sport Victoria. Rodrigo Cuba reinicia rápidamente el juego.

18' Tomás Costa empieza a manejar los hilos.

15' Alianza Lima efectúa dos cambios: ingresan Mauricio Affonso y Kevin Ferreyra - se retiran José Manzaneda y Joazhiño Arroé.

14' Cambio en Alianza Lima. Tomás Costa ingresa por Rinaldo Cruzado.

12' Centro de Rosell, pero es rechazado al córner.

11' Se detiene el juego por una lesión de Carlos Quevedo.

9' Alianza Lima continúa buscando, pero no encuentra profundidad. La más claras han llegado por la vía de la pelota parada.

7' ¡UFFFFFFFFF! Nuevamente Lira ataja. Beltrán tuvo la posibilidad para el 1-0.

6' Tiro de esquina para Alianza Lima.

5' Centro de Carlos Quevedo, pero pasa totalmente desviado.

4' Hansell Riojas despeja el ataque de Sport Victoria.

3' ¡UFFFFFFFFF! Navarro tuvo la posibilidad de anotar el 1-0: fue la opción más clara del partido.

* Centro de Cruzado, pero Félix Lira ataja el rebote.

2' Falta sobre Adrián Ugarriza. Tiro libre para Alianza Lima.

1' No hubo variantes en ninguna de las escuadras.

¡INICIÓ!

Acabó el primer tiempo. Resultado parcial: Club Sport Victoria 0 - 0 Club Alianza Lima.#VamosVictoria pic.twitter.com/5Dmq2AB58J — Club Sport Victoria (@SportVictoria16) 23 de junio de 2019

⏱️Culminó el primer tiempo en el Estadio Jose Picasso Peratta.

¡VAMOS BLANQUIAZUL! 💙 #ArribaAlianza 🙌🏻 pic.twitter.com/oLmFXWcEO2 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 23 de junio de 2019

PRIMER TIEMPO

46' ¡FINAL!

45' Un minuto de adición.

44' Bautista pierde una gran ocasión para Sport Victoria: buen cruce de Hansell Riojas.

43' Alianza Lima intenta impregnarle velocidad, pero no logra su cometido.

41' Centro para Adrián Ugarriza, pero aparece bien Peña para despejar. Tiro de esquina para los íntimos.

40' Posición adelantada de Adrián Ugarriza.

38' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! El remate de Felipe Rodríguez es atajado por Félix Lira. Se ha salvado Sport Victoria.

37' El dominio de Alianza no se traduce en el marcador debido a la férrea zaga defensiva.

36' José Manzaneda intenta desbordar por su banda, pero Sport Victoria se resguarda bien.

34' ¡UFFFFFFFFFFFFF! El cabezazo de Felipe Rodríguez pasó cerca de la portería de Félix Lira.

31' Alianza Lima intenta con el 'Gato' Cuba, pero no logra prosperar.

28' Intenta Adrián Ugarriza, pero no logra su cometido.

25' Los dirigidos por Pablo Bengoechea ponen pausa al juego y no logran penetrar la zaga iqueña.

23' Alianza Lima no encuentra profundidad: Anthony Rosell se ha sumado muy poco en ataque.

20' El encuentro es muy disputado. Alianza Lima trata de ponerle vértigo, pero Sport Victoria ha tomado bien las marcas.

18' Felipe Rodríguez intenta bregar a Ruiz por la banda izquierda, pero se cierra bien el zaguero.

16' Alianza quiere dominar el juego, pero Sport Victoria se resiste.

14' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Carlos Beltrán casi anota el 1-0 a favor de Alianza Lima. Atajó Félix Lira. Nuevo tiro de esquina.

13' Tiro de esquina para Alianza Lima.

12' Alianza Lima responde y busca por la banda derecha.

10' Tiro de esquina para Sport Victoria.

8' Quevedo se convierte en el jugador más peligroso.

6' Carlos Quevedo trata de imponer sus condiciones, pero Beltrán sale airoso.

4' ¡UFFFFFFFFFF! Sport Victoria dio el primer aviso con Quevedo. Se ha salvado Espinoza.

3' Se reclama penal para Sport Victoria, pero el árbitro decide no cobrar.

2' Los íntimos intentan progresar por la banda izquierda, pero se encuentran con el 'Chemo' Ruiz.

1' Alianza Lima sale jugando desde su zaga con Carlos Beltrán.

¡INICIÓ!

📸Nuestro primer equipo realizó el calentamiento previo al duelo ante @SportVictoria16 en el Estadio Jose Picasso Peratta. En pocos minutos iniciará el partido. ¡Vamos blanquiazul! 💙#ArribaAlianza 💪🏻 pic.twitter.com/yFjhF1d0Z6 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 23 de junio de 2019

Alineaciones y Formaciones Alianza Lima vs Sport Victoria Copa Bicentenario 2019

📋Esta es la alineación oficial para el duelo ante @SportVictoria16 por la #CopaBicentenario.

¡Vamos equipo!💪🏻#ArribaAlianza



✅Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto AQUÍ . pic.twitter.com/9MhIFF90BI — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 23 de junio de 2019

Alianza Lima: Ítalo Espinoza; Rodrigo Cuba, Carlos Beltrán, Hansell Rioas, Anthony Rosell; Rinaldo Cruzado, Wilder Cartagena, Joazhiño Arroé, Felipe Rodríguez, José Manzaneda; Adrián Ugarriza.

DT: Pablo Bengoechea.

Sport Victoria: Lira; Taboada, Peña, Rodríguez, Chumpitaz; Ruiz, Espinoza, Navarro, Basilio: Quevedo y Bautista.

DT: Abilio Meneses

¿Cómo y cuándo ver el partido de Alianza Lima vs Sport Victoria por Copa Bicentenario?

Alianza Lima vs Sport Víctoria se enfrenta hoy domingo 23 de junio desde la ciudad de Ica por la primera fecha de la Copa Bicentenario. Pablo Bengoechea dejó algunos jugadores habitualmente titular en Lima.

📢¡ATENCIÓN!

La venta exclusiva de abonos para el Torneo Clausura 2019 (8 partidos de local), se activará a las 6 p.m.

Cabe resaltar que esta pre-venta es solo para los hinchas que compraron sus abonos del Torneo Apertura 2019, quienes tendrán un 25% de dscto. en su compra. pic.twitter.com/b1Fd8zemCG — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 21 de junio de 2019

¿Dónde y a qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Victoria por la Copa Bicentenario?

Alianza Lima vs Sport Víctoria juegan hoy desdee las 15:30 horas en el estadio José Picasso Peratta de Ica. La transmisión va EN VIVO EN DIRECTO por Gol Perú.

Alianza Lima con equipo mixto

El equipo íntimo saldrá hoy a estirar las piernas luego de realizar una minipretemporada en Asia a cargo de Pablo Bengoechea, quien tendrá hoy su segundo debut oficial con la blanquiazul luego de pegar la vuelta a tienda grone.

📋¡ATENCIÓN BLANQUIAZUL!

Ellos son los jugadores convocados para enfrentar a @SportVictoria16 en Ica por la fecha 1 del Torneo Bicentenario.#ArribaAlianza 💙



▶️Nuestros jugadores viajan seguros gracias a @assistcard pic.twitter.com/7Ucr9LEgsf — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 22 de junio de 2019

Para este cotejo, “Bengo” hará uso de un equipo alternativo para ir congeniando con el plantel que contará a disposición pensando en el venidero torneo Clausura.

Cabe destacar que el debut oficial del técnico uruguayo en su primera etapa con Alianza Lima fue con un triunfo sobre Melgar, 1-0, en el 2017.

Alianza Lima vs. Sport Victoria EN VIVO alineaciones posibles



Alianza Lima: Italo Espinoza, Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Gonzálo Godoy, Anthony Rosell, Wilder Cartagena, Rinaldo Cruzado, Felipe Rodríguez, José Manzaneda, Luis Ramíres, Mauricio Affonso.

Sport Victoria: Félix Lira, Javier Chumpitáz, Roberto Rodríguez, Jorge Taboada, Marco Ruíz, Carlos Quevedo, Álvaro Aguilar, Paulo Basilio, José Luis Montoya, Ricardo Sánchez, Pedro Bautista.

Alianza Lima vs. Sport Victoria EN VIVO ONLINE horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

España: 11:30 p.m.

México: 3:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Paraguay: 4:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Alianza Lima vs Sport Victoria EN VIVO últimos encuentros

Alianza Lima: últimos cinco partidos

07/06/19 Alianza Lima vs. Unión Comercio 1 - 1

31/05/19 Sport Huancayo vs. Alianza Lima 0 - 3

26/05/19 Alianza Lima vs. Binacional 2 - 1

19/05/19 Alianza Huanuco vs. Alianza Lima 2 - 1

12/05/19 Alianza Lima vs. Melgar 3 - 2

Sport Victoria: últimos cinco partidos

16/06/19 Huaral vs. Sport Victoria 1 - 0

09/06/19 Santos FC vs. Sport Victoria 1 - 0

02/06/19 Sport Victoria vs. Los Caimanes 2 - 1

25/05/19 Juan Aurich vs. Sport Victoria 2 - 1

28/10/18 Sport Victoria vs. Deportivo Coopsol 0 - 2