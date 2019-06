Chile vs Colombia [TVN en vivo] Gol anulado por VAR, 0-0 en directo

TVN EN VIVO Chile vs. Colombia ONLINE Ver Partido de hoy por América TV GO EN VIVO desde las 6.00 p.m. (hora de Lima y Bogotá) y 7.00 p.m. (hora de Santiago). El tercer partido de los cuartos de final partidos de hoy Copa América 2019 se disputará este viernes 28 de junio en el Arena Corinthians, de Sao Paulo. Arturo Vidal regresa a la formación de La Roja. Sigue todos los detalles EN DIRECTO y vía INTERNET con los canales, los horarios, los cruces de cuartos de final y todos los goles en video en el minuto a minuto de Libero.pe. Ver canal Caracol TV EN VIVO.

Sigue todos los detalles del partido Chile vs. Colombia.

Minuto a minuto.

50' ¡Fin del primer tiempo!

49' Falta sobre Arturo Vidal

43' Falta sobre Alexis Sánchez. Tiro libre para Chile.

40' Remate fallado por Arturo Vidal (Chile) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alexis Sánchez.

39' Remate rechazado de José Pedro Fuenzalida (Chile) remate con la derecha desde fuera del área.

39' Corner, Chile. Corner cometido por Yerry Mina.

39' Remate fallado por Alexis Sánchez (Chile) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Mauricio Isla después de un pase en profundidad.

38' Remate de Eduardo Vargas es interceptado por Yerry Mina. Se salva Colombia.

37' Tiro de esquina para Colombia. Centro de James Rodríguez es rechazado por la defensa de Chile. Ahora hay falta sobre Alexis Sánchez.

35' Nuevo córner para Chile. El centro de Beausejour encontró a Maripán. Sin embargo, el remate de este último no tuvo buena dirección.

34' Tiro de esquina para Chile. Centro de Alexis Sánchez. Despeja Wilmar Barrios.

31' Alexis Sánchez y Yerry Mina por poco se van a las manos.

31' ¡Atención! Hay empujenes entre jugadores de Colombia y Chile. Se detiene el partido. Todo comenzó por una falta que recibió Juan Guillermo Cuadrado.

30' Arturo Vidal está sentido y trota con algunos problemas.

29' Rechaza la zaga defensiva de Colombia.

29' ¡Tiro de esquina a favor de Chile!

25' Remate de Falcao llega a las manos de Gabriel Arias

24' Falta de Jean Beausejour (Chile).

24' Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

23' Jean Beausejour (Chile) ha recibido una falta en la zona defensiva.

23' Falta de Juan Cuadrado (Colombia).

19' Falta de Arturo Vidal (Chile).

17' ¡Atención! El árbitro Pitana acaba de revisar el VAR y anula el gol de Chile.

15' Charles Aránguiz se escapó por la izquierda y sacó un remate cruzado que sobrepasó la línea del arco de Colombia. ¡Gol de Chile!

14' El centro de James se va fuera del campo.

11' ¡Madre mía! Lo que ha salvado David Ospina. El cabezazo de Eduardo Vargas la sacó con una mano sobre la línea. Era el primero para Chile.

11' Remate fallado por Roger Martínez (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.

9' Remate rechazado de James Rodríguez (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área.

8' Disparo de James choca en la barrera. ¡Se salvó Chile!

7' Tarjeta amarilla para Aránguiz (Chile).

7' Falta de Cahrles Aránguiz. Tiro libre muy peligroso a favor de Colombia. La falta fue sobre Falcao.

6' Buena presión del Tigre Radamel Falcao. Por poco sorprende a Gabriel Arias.

5' Centro de Juan Cuadrado. Remate de Roger Martínez es interceptado.

4' Tiro libre a favor de Colombia. El centro de James Rodríguez es rechazado por la defensa de La Roja.

3' El partido es de ida y vuelta.

3' Despeja Zapata. Buen ataque de Chile.

3' Falta contra Alexis Sánchez. Tiro libre a favor de Chile.

2' Despeja la defensa chilena.

2' ¡Atención! Ataca Colombia. James Rodríguez causa peligro por el sector derecho. Se busca generar el centro.

1' ¡Y se juegan, los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo!

1' ¡Comenzó el partido entre Colombia y Chile.

- Himno Nacional de Colombia.

- Himno Nacional de Chile.

- Repasemos la formación confirmada de Chile.

¡Culminó el entrenamiento de Chile!

¡Atención! El partido se retrasará 20 minutos. Inicia a las 7.20 p.m. (hora de Santiago)

- ¡Colombia culmina su ensayo previo al partido ante Chile.

- Entrenamiento de Chile.

- ¡Chile inicia el entrenamiento en el Arena Corinthians!

- ¡Colombia ya entrena en Sao Paulo!

- Chile es uno de los equipos que más veces venció a Colombia en la Copa América, junto con Argentina y Brasil. La Roja acumula siete triunfos en once duelos. Los colombianos lograron solo dos empates y dos victorias, ambas jugando de local.

- Chile se mantiene invicto ante Colombia jugando en campo neutral en todas las competencias del torneo continental. Ganó seis de los siete enfrentamientos, incluyendo los últimos cinco seguidos. Justo los colombianos solo consiguieron un empate en cancha neutra en la Copa América de Brasil'49 con un 1-1 en Río de Janeiro.

- Chile perdió solo dos de sus quince partidos en Copa América desde que fue anfitrión en 2015. Ganó diez y empató tres. Una de esas derrotas fue la más reciente ante Uruguay, 0-1, en el cierre de la fase de grupos del torneo que se disputa en territorio brasileño.

- El 'polifuncional' José Pedro Fuenzalida y el centrocampista Charles Aránguiz, que anotaron en la última victoria chilena por 2-0 sobre Colombia, en la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016, estarán a disposición del técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, para el partido de este viernes en Sao Paulo.

- Así está el vestuario de Chie.

- ¡Comenzó el calentamiento de Chile y Colombia en el Arena Corinthians!

- Repasa más de las estadísticas previo al partido.

- Chile ha ganado dos veces la Copa América, en 2015 cuando se disputó en su país, y en 2016 en la Copa América Centenario disputada en Estados Unidos. Esos dos títulos, junto con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, son las mayores conquistas en la historia de la selección chilena

- Colombia solo alcanzó el título en la edición de 2001, disputada en su país después de que el torneo estuvo a punto de cancelarse por la situación de seguridad pública en Colombia. Antes, los cafeteros solo tenían el segundo puesto de 1975, torneo disputado en partidos de ida y vuelta y que venció Perú.

En once partidos disputados por la Copa América, Chile acumula siete victorias y 20 goles. Los cafetaleros registran dos triunfos y 11 conversiones. Han igualado en dos cotejos.

– Chile ha superado a Colombia las cuatro veces que se han enfrentado en una llave directa en torneos oficiales. La primera fue en la eliminatoria para la Copa América de Uruguay 1967. La Roja venció 5-2, en Santiago e igualó sin goles en Barranquilla, en duelos jugados en noviembre y diciembre de 1966. Las tres restantes corresponden al torneo continental: 2-1 por las semifinales en Córdoba 1987; 3-2 en los cuartos de final en Luque 1999 y 2-0 por las semifinales en Chicago 2016.

– Registran un duelo por la Copa América en Brasil. Fue empate 1-1 el 20 de abril de 1949, en el estadio Sao Januario, de Río de Janeiro.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz; Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida

, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe; James Rodríguez; Róger Martínez y Radamel Falcao García.

Entrenador: Carlos Queiroz.

- Los colombianos, bajo el comando del técnico portugués Carlos Queiroz, terminaron la primera fase invictos en el Grupo B con un rendimiento del 100 %, producto de sus victorias por 2-0 sobre Argentina, en Salvador: 1-0 frente a Catar, en Sao Paulo, y de nuevo en Salvador por 1-0 ante Paraguay.

- Chile, en tanto, terminó segundo con cuatro puntos, resultado del triunfo por 4-0 sobre Japón, en Sao Paulo; 2-1 ante Ecuador, en Salvador, y la derrota por 1-0 frente a Uruguay, en Río de Janeiro.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido Chile vs. Colombia!

El partido entre Chile vs Colombia será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público argentino lo hará a través de los canales de TV Pública, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Chile vs. Colombia; en el país cafetero, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Estadio Maracaná. En Venezuela se verá por Venevision y TVes.

Así llegan Colombia y Chile al partido por cuartos de final

La Selección de Colombia se ha mostrado como el equipo más sólido de la Copa América 2019. Sus números lo respaldan: acabó primero en el grupo B con puntaje perfecto. Haberle ganado a Argentina, Qatar y Paraguay les dio un envión anímico para la fase restante.

James Rodríguez, estrella de Colombia, se ha convertido en el engranaje importante del equipo, liderándolo en los momentos más complicados. El equipo de Queiroz demuestra fortaleza defensiva como ofensiva, por lo que se perfila como el principal candidato al título.

Sin embargo, al frente tendrá al actual campeón del torneo: Chile. El equipo de Reinaldo Rueda no ha tenido una fase de grupos soñada y ello le significó enfrentarse con el poderoso cuadro de Colombia.

El bicampeón de la Copa América, con Vidal, Sánchez y Vargas a la cabeza, buscará defender su rótulo de actual campeón. Pese a caer en su último choque ante Uruguay (1-0), la Chile sueña en grande y se catapultaría de conseguir una importante victoria ante la complicadísima Colombia.

A qué hora juega Chile vs Colombia en Cuartos de Final Copa América 2019

Perú: 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Paraguay: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (sábado 28 de junio)

España (Islas Canarias): 11.00 a.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Uruguay: 7.00 p.m.

Argentina: 7.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m. (sábado 28 de junio)

Francia: 12.00 a.m. (sábado 28 de junio)

Alemania: 12.00 a.m. (sábado 28 de junio)

Portugal: 12.00 a.m. (sábado 28 de junio)

Holanda: 12.00 a.m. (sábado 28 de junio)

Inglaterra: 11.00 p.m

A partir de las 7.00 p.m. (hora de Chile) y 6.00 p.m. (hora de Bogota) por los cuartos de final de la Copa América 2019.

Qué países clasificaron a Cuartos de Final Copa América 2019 EN VIVO

Brasil, Venezuela y Perú por el grupo A; Colombia, Argentina y Paraguay por el grupo B; e Uruguay y Chile por el grupo C.

Cuartos de final Copa América Chile vs Colombia | Link streaming

Partido: Brasil 0-0 [4-3] Paraguay [Brasil a las semifinales de la Copa América]

Día: jueves 27 de junio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Asunción) | 10.30 p.m. (Brasilia)

Estadio: Arena de Gremio (Porto Alegre)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Paraguay: Tigo Sports y DirecTV Sports.

Partido: Venezuela 0-2 Argentina (Goles de Martínez y Lo Celso)

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 3.00 p.m. (Caracas) | 4.00 p.m. (Argentina)

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Partido: Colombia vs Chile

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 2.00 p.m. (Bogotá) | 3.00 p.m. (Santiago)

Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y DirecTV Sports Colombia.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Partido: Perú vs Uruguay

Día: sábado 29 de junio

Estadio: Arena Fonte Nova (Salvador de Bahía)

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 4.00 p.m. (Montevideo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Montevideo: DirecTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay y VTV Uruguay (español).

Alineaciones y Formaciones Chile vs Colombia EN VIVO Copa América

Colombia: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Chile: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Duván Zapata y Róger Martínez.

Entrenador: Carlos Queiroz.

Árbitro: el argentino Néstor Pitana.

Estadio: Arena Corinthians, de Sao Paulo.