¡Oficial! Frank Lampard es el nuevo entrenador del Chelsea

Todos vuelven a los lugares donde amaron la vida y esta no sería la excepción, Frank Lampared se ha convertido esta mañana de manera oficial en el nuevo dueño del banquillo del Chelsea por un periodo de tres temporadas.

El que es considerado una de las leyendas vivientes más grandes del actual campeón de la Europa League, regresa a tienda ‘blue’ luego de seis años desde su partida, pero esta vez lo hace como director técnico del primer equipo y el encargado de mantener al Chelsea por la senda de los triunfos.

Lampard firmó su contrato este jueves, de la mano de Marina Granovskaia, brazo derecho del presidente del club, el técnico se mostró muy contento por su regreso: “Conocen mi amor por este club y la historia que hemos compartido. Mi único objetivo es trabajar y prepararme para la próxima temporada. Estoy aquí para traer más éxito al club "

Por su lado directiva también se refirió a la vuelta del ex capitán ‘blue’ y expresó su satisfacción por ser un ‘viejo conocido’ el que tome las riendas del equipo: “Nos da mucho gusto dar la bienvenida a Frank como entrenador. Conoce el club y la temporada pasada demostró que es uno de los mejores entrenadores jóvenes".

Recordemos que ‘Frankie’ estuvo al mando del Derby Country, club que milita en la segunda división de la Premier League, pero que bajo las direcciones de Lampard estuvo muy cerca de lograr el ansiado ascenso a primera división de la liga inglesa, para mala suerte del entrenador británico no logró vencer al Aston Villa en los Play offs y se quedó a puertas de la hazaña.

