West Ham: Marko Arnautovic, la estrella de la Premier League que se mudaría a China [VIDEO]

La presencia de Marko Arnautović en la Premier League de Inglaterra siempre ha sido una fija carta de gol, tanto en el West Ham, como anteriormente en el Stoke City. El delantero austríaco de 30 años tiene una gran habilidad en el ataque, no solo para poder desempeñarse en la posición de ‘9’, sino también por detrás o las bandas.

En la última temporada con los ‘Hammers’, a pesar de las lesiones que lo persiguieron, jugó un total de 24 partidos y anotó 10 goles. La cantidad de goles no fue nada despreciable, pues es una de las cifras más altas que ha conseguido a lo largo de su carrera en Inglaterra. Sin embargo, su todavía creciente carrera se podría ser cortada en dicho país.

Y es que, cuando todo parecía que marchaba bien en el West Ham, incluso con una hablada renovación hace unos meses, ahora Marko Arnautović ha decidido marcharse a otro torneo. Una importante propuesta económica proveniente del Shanghái SIPG Donghai ha movido los planes del delantero, que tiene en mente marcharse.

Hace unos días, el delantero pidió a la directiva del club que le permita su salida sin problemas (Transfer Request), algo que el entrenador chileno Manuel Pellegrini también dejaría que suceda. Según ha informado la prensa en Europa, la actitud de Marko Arnautović fue un factor determinante en esta decisión, así que su venta en inminente.

La cifra puesta sobre la mesa por parte del Shanghái SIPG estaría alrededor de los 20 millones de euros, un ingreso importante para el West Ham, que ya tendría un reemplazante. El club inglés ya ha contactado al Celta de Vigo para concretar el posible fichaje de Maxi Gómez, jugador que ha destacado en la Liga de España.

El interés de Shanghái SIPG aceleraría el proceso de la transferencia, ya que quieren complementar a la dupla de brasileños que ya tienen en ataque: Oscar (ex Chelsea) y Hulk (ex Zenit de Rusia). Marko Arnautović, en caso de no presentarse alguna otra opción en otro torneo, ya alistará las maletas rumbo a China. Sin duda, una gran baja en la Premier League.