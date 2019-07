Brasil juega sucio a la selección peruana previo a la final de la Copa América 2019

La selección peruana consiguió después de 44 años la tan ansiada clasificación a la final de la Copa América tras golear de manera contundente a nada menos que Chile. La "bicolor" tendrá su prueba de fuego cuando se enfrente a Brasil en el Estadio Maracaná.

Sin embargo, el "Scratch" estaría realizando algunas jugadas para incomodar a la "blanquirroja" en su búsqueda por su tercera estrella en la historia. Un segundo Maracanazo resultaría fatal para el pueblo brasileño y no se la dejan fácil al combinado patrio.

Líbero pudo conocer que esta mañana estaba programada una conferencia de prensa de la selección peruana en el CT Fluminense para los medios, no obstante, la cita no se pudo llevar a cabo debido a una razón en particular. Fuentes de la FPF revelaron que la sala no estaba disponible.

El espacio iba a ser utilizado por el Fluminense a pesar de haber entregado con anticipación su itinerario y buscarán la forma de realizar la conferencia hoy en la tarde. Así mismo, expresaron su fastidio por un posible juego sucio por parte de la "verdeamarela".

Además de este inconveniente, a los dirigidos por Ricardo Gareca no les dieron una sala de reuniones para el comando técnico, tuvieron que compartir el gimnasio del "Flu" con los juveniles del club, y les dieron tinas de frío a pesar de la lluvia.

La selección peruana chocará con Brasil este domingo a las 3.00 p.m. para seguir haciendo historia y cobrarse su revancha. Cabe recordar que la "bicolor" perdió 5-0 ante la "Canarinha" en la tercera jornada de la fase de grupos, resultado que sirvió para elevar de gran manera el juego de la "blanquirroja".