México vs Estados Unidos EN VIVO vía ESPN+ y TV Azteca por la final de la Copa Oro 2019 [GUÍA TV]

México y Estados Unidos vía ESPN+ y TV Azteca chocan este domingo 07 de julio desde las 20:00 p.m. (hora peruana) por la la final de la Copa Oro 2019. El encuentro de jugará en el Soldier Field ddde Chicago y será transmitido por Directv Sports. Sigue las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Ambas selecciones se encuentran luego de 11 años en una final de la Copa Oro, el torneo más importante de la CONCACAF la vigente campeona buscará defender su título ante el conjunto 'Azteca' dirigido por el Tata Martino, Estados Unidos se encuentra por segunda vez consecutiva en una final del certamen de naciones.

En esta oportunidad solo participaron 16 países de Centroamérica y el Caribe lo que hizo que el nivel de la competencia sea mucho más baja que en ediciones anteriores. Las dos escuadras finalistas son consideradas las de mejor nivel, ya que sus jugadores se encuentran en equipos de las ligas más importantes del mundo.

La 'Tri' llega a la final luego de vencer a la selección de Haiti por 1-0 con gol de su referente Raúl Jimenez y ahora buscará hacer lo propio y alzar el título número 11 en su historia, los mexicanos se coronaron campeones del torneo por última vez en el 2017.

Por otro lado, llega los 'Yankis' que de la mano de su entrenador Gregg Berhalter venció por 3-1 en semifinales a Jamaica con un doblete de Christian Pullisic y un tanto del jugador del Shalke 04, Weston Mckennie.

Estados Unidos ha conseguido desde su primera participación en el torneo en el año 19091 seis campeonatos y cinco subcampeonatos. Como dato extra el conjunto del 'Tío Sam' siempre ha pasado a la instancia de semifinales.

Costa Rica: ESPN Play Norte, Sky HD, ESPN2 Norte, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Repretel En Vivo, TDN

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Sky HD, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, TDN, TCS GO

México: ESPN2 Norte, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Azteca 7, ESPN Play Norte, Canal de las Estrellas, TDN, UnivisionTDN, Azteca Deportes En Vivo.

Nicaragua: TDN, Sky HD, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

España DAZN Spain

Estados Unidos Fox Sports 1, Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, Univision

Honduras: ESPN2 Norte, TDN, ESPN Play Norte, Sky HD

Canadá TSN GO, TSN.ca, TSN4, TSN5, TSN1, RDS, TSN3, RDS GO

Brasil DAZN Brazil

Argentina: Canal de las Estrellas

República Dominicana: ESPN2 Norte, Sky HD, ESPN Play Norte

Perú: ESPN+ y TV Azteca

México: 20:00 horas

Estados Unidos: 18.00 PT/21.00 ET

Argentina: 22:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

México vs Estados Unidos EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre México vs Estados Unidos, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.