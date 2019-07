Gerónimo Rulli será el reemplazante de Iker Casillas en FC Porto

El retiro temporal de Iker Casillas de la portería de FC Porto ha generado que la directiva inicie las negociaciones para suplirlo. El guardameta español, por recomendaciones médicas, dejará la actividad profesional del fútbol para recuperarse del infarto al miocardio que sufrió el pasado 1 de mayo.

Dentro de las posibilidades que barajó en primer momento el cuadro 'luso', fue la incorporación de Gerónimo Rulli: todo hace indicar que las tres partes que componen esta negociación llegaron a un consenso y se espera a que termine de cerrarse esta semana.

Según Mundo Deportivo, Real Sociedad, club español que posee el 70 % de la carta pase del arquero argentino, Porto y el propio Gerónimo Rulli están más que conformes con la propuesta presentada. Incluso, Manchester City, que mantiene el 30% de la carta pase, acatará la decisión final.

Gerónimo Rulli rechazó oferta de Mónaco

Recientemente, fue Mónaco, equipo de la Primera División de Francia, quien buscó hacerse con los servicios del guardameta de la 'albiceleste', sin embargo la oferta de 10 millones de euros (más de 10 millones de dólares), estuvo muy alejada a los 40 millones de euros que estipula la cláusula de su contrato.

A ello hay que agregarle que la presión ejercida sobre Rulli no surtió efecto ya que el portero no vio con buenos ojos su arribo al torneo francés: está más dispuesto a compadecer en las filas de FC Porto para suplir la ausencia de Iker Casillas.

Rulli, en una reciente entrevista para Radio Marca, reveló lo difícil que le fue acoplarse a la liga española: considera que un cambio de aires le asentaría bien. “Llegué a un punto en el que me sentía mal conmigo mismo, no estaba contento con lo que estaba haciendo y con cómo estaba encarando mi vida y mi carrera. Era frustrante que no me salieran las cosas. Me encerraba en una nube negra y no podía salir. Tuve que hablar con alguien y fue con Imanol. Desde esa charla me animé a hablarlo con más gente", refirió.

EL DATO

Gerónimo Rulli nació futbolísticamente en Estudiantes de la Plata en la temporada 2012/13. Su buena proyección lo llevó a ser vendido en el 2014/15 a Real Sociedad. Debutó con la camiseta mayor de la selección argentina el pasado 8 de setiembre de 2018 ante Guatemala.