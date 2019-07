Real Madrid vs Arsenal [EN VIVO] Ver gratis por ESPN TV con Eden Hazard

ESPN EN VIVO Real Madrid vs Arsenal ONLINE vía DirecTV y LaLiga Sports TV Partido de hoy International Champions Cup 2019 se juega este martes 23 de julio, a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana) y 1.00 a.m. (hora española; miércoles 23) en el Estadio FedExField, de la ciudad de Landover (Maryland). Eden Hazard juega se segundo partido en el club merengue. Sigue EN DIRECTO vía INTERNET Real Madrid TV con los canales, los horarios y las alineaciones en el minuto a minuto de Libero.pe.

Tras la derrota (3-1) en el debut frente al Bayern Múnich, el Real Madrid espera recuperar la confianza de su afición en su segundo partido oficial de pretemporadas con miras a LaLiga y Champions League 2019-2020 frente al Arsenal, uno de los mejores equipos de la Premier League, que viene de golear 3-0 a la Fiorentina y, también, despachó a los bávaros por 2-1.

Zidane aclara la polémica con Bale

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, encendió la polémica luego de la caía ante el campeón de la Bundesliga a raíz de sus declaraciones sobre una eventual salida de Gareth Bale: "Si se va mañana, mejor". No obstante, ZZ salió al frente a los medios de prensa previo al juego contra Arsenal para aclarar el sentido de sus declaraciones.

"A veces mi español es un poco liante. Voy a a intentar ser muy claro. No he faltado el respeto a nadie, menos a un jugador. Siempre voy a estar con ellos. El club estaba tratando su salida. La tercera es que no se cambió porque él no quería. Ahora volvemos al inicio. Es un jugador del Real Madrid. No ha cambiado nada. Va a entrenar con normalidad y mañana es mañana y veremos qué va a pasar. La situación la conocéis y lo que está pasando con el club.Gareth es un jugador de la plantilla del Real Madrid. Y es eso es lo más importante. Para nada me incómoda trabajar con Bale. Voy a contar con él como uno más". dijo el entrenador del Real Madrid.

Hazard con problemas de peso en el Real Madrid

La presión a la antesala del juego contra Arsenal también ha puesto en la mira contra el fichaje estrella del Real Madrid, el belga Eden Hazard. ¿La Razón? el exjugador del Chelsea estaría con unos kilos de más y esto fue captado en fotografía de los periódicos de España.

"Cuando juegas para el Real Madrid necesitas ganar títulos todos los años. Necesitas ganar, ganar y ganar. Si no se gana la Champions el aficionado está triste y es normal. En este club siempre quieres ganar y por eso estoy aquí. Quiero jugar partidos, marcar goles y al final de la temporada ganar títulos", dijo Eden Hazard.

Con todo el Arsenal

Unai Emery, técnico del Arsenal, pondrá a sus mejores hombres como Mesut Özil, Aubemayan, Lacazette y Mkhitaryan para derribar el muro defensivo del Real Madrid.

En cuanto los futuros fichajes: "Realmente estamos teniendo paciencia porque queremos encontrar la mejor opción. Algunos jugadores son muy caros y estamos esperando nuestra posibilidad. No queremos ir a una segunda línea de jugadores", dijo el entrenador Unai Emery, del Arsenal.

Dani Ceballos estaría jugando su última partido con el Real Madrid ya que sería cedido al Arsenal tras el amistoso por la International Champions Cup 2019.

A qué hora juegan Real Madrid vs Arsenal EN VIVO por ESPN 2

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (miércoles 24 de julio)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. ((miércoles 24 de julio)

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 1.00 a.m. (miércoles 24 de julio)

Francia: 1.00 a.m. (miércoles 24 de julio)

Alemania: 1.00 a.m. (miércoles 24 de julio)

Portugal: 1.00 a.m. (miércoles 24 de julio)

Holanda: 1.00 a.m. (miércoles 24 de julio)

Inglaterra: 12.00 a.m. (miércoles 24 de julio)

Partidos de hoy en la International Champions Cup | Real Madrid vs Arsenal

Partido: Real Madrid vs. Arsenal

Fecha: martes 23 de julio

Estadio: FedExField (EE.UU.)

Hora: 7.00 p.m.

Canal: DirecTV Sports, ESPN 2, ESPN + y LaLiga TV Bar HD.

Partido: Bayern Múnich vs. AC Milan

Fecha: martes 23 de julio

Estadio: Children's Mercy Park (EE.UU.)

Hora: 9.00 p.m.

Canal: DirecTV Sports, ESPN 2, ESPN + y LaLiga TV Bar HD.

Partido: Chivas vs. Atlético de Madrid

Fecha: martes 23 de julio

Estadio: Globe Life Park (EE.UU.)

Hora: 9.00 p.m.

Canal: DirecTV Sports, ESPN 2, ESPN + y LaLiga TV Bar HD.

Qué canal transmite Real Madrid vs Arsenal por ESPN, DirecTV y La Liga Sports TV

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil y TV Record.

Canadá DAZN.

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

China: CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China, CCTV-5

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Costa Rica: ESPN Norte y ESPN Play Norte.

República Dominicana: ESPN Norte, SportsMax App, ESPN Play Norte y SportsMax 2.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: ESPN Norte y ESPN Play Norte.

Alemania: OneFootball, Sport1 y DAZN.

Guatemala: ESPN Play Norte y ESPN Norte.

Haití: SportsMax App y SportsMax 2.

Honduras: ESPN Play Norte y ESPN Norte.

Italia: SportItalia.

Jamaica: SportsMax 2 y SportsMax App

Japón: DAZN.

México: ESPN Play Norte y ESPN Norte

Panamá: ESPN Norte y ESPN Play Norte

Perú: DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax 2, DIRECTV Sports Puerto Rico y SportsMax App.

España: LaLiga Sports TV, LaLiga TV Bar HD, RMTV, #Vamos

Inglaterra: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN 2 y ESPN Deportes+.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Cómo ver ESPN EN VIVO Real Madrid vs Arsenal | Canales TV

DirecTV (Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Real Madrid vs Arsenal | Canales TV

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Dónde ver Real Madrid TV Dial RMTV EN VIVO Real Madrid vs Arsenal | Canales TV

TDT España (Álaba): Dial 49.

TDT España (Albacete): Dial 27.

TDT España (Barcelona): Dial 23.

TDT España (Madrid): Dial 22.

TDT España (Valencia): Dial 33.

TDT España (Sevilla): dial 22.

Movistar + España: Dial 68.

Meo Portugal: Dial 170.

Vodafone TV España: Dial 316.

Euskaltel (País Vasco): Dial 67.

Euslañtel (Cantabria y Navarra): Dial 86.

R (Galicia): Dial 86

Telecable (Asturias): Dial 46.

PTV Telecom: Dial 38.

Izzi telecom México: Canal 504 (SD).

SomTV (Andorra): Dial: 247.

Real Madrid TV Hoy Jugamos ICC Real Madrid vs Arsenal | Programación

Mira la programación del partido de hoy Real Madrid vs Arsenal que se realizará este martes 23 de julio (1.00 a.m. - hora española) por la International Champions Cup 2019.

21.30 p.m. Cine. El último patriota

23.00 p.m. Hoy Jugamos. La cuenta atrás. R.Madrid-Arsenal (Directo)

1.00 a.m. Fútbol. International Champions Cup. R.Madrid-Arsenal (Directo)

2.55 a.m. Hoy Jugamos. El análisis. R.Madrid-Arsenal (Directo)

5.35 a.m. Historias con alma. San Carlos (Filipinas)

6.00 a.m. Historias con alma. México (Sierra de Tarahumara)

6.30 a.m. Hoy Jugamos

6.45 a.m. Fútbol. Torneo Miguel Malbo. RM Cadete B-Sevilla

Dónde ver ESPN 2 Norte para México y Estados Unidos | Canales TV

AT&T U-verse (Estados Unidos): Canal 606 (SD) y Canal 1606 (HD).

Verizon FiOS (Estados Unidos): Canal 74 (SD) y Canal 574 (HD).

Qué es la International Champions Cup 2019

La International Champions Cup (ICC) 2019 es un torneo amistoso internacional de fútbol profesional que se disputa desde el año 2013. Esta edición contará con un único campeonato conformado por 12 equipos de élite, los cuales jugarán 3 partidos cada uno. Los encuentros se llevarán a cabo en varias partes del mundo, en concreto Estados Unidos, Europa y Asia.

Apuestas del partido Real Madrid vs Arsenal ONLINE: Así pagan las casas

Casa de apuestas: Bet365

Real Madrid: 2.00

Empate: 3.60

Arsenal: 3.50

Casa de apuestas: Te Apuesto

Real Madrid: 1.65

Empate: 3.60

Arsenal: 3.00

Casa de apuestas: Betsson

Real Madrid: 2.04

Empate: 3.80

Arsenal: 3.20

Casa de apuestas: Inkabet

Real Madrid: 2.00

Empate: 3.70

Arsenal: 3.20



Casa de apuestas: Apuesta Total

Real Madrid: 1.94

Empate: 3.63

Arsenal: 3.04

Casa de apuestas: Timberazo

Real Madrid: 2.00

Empate: 3.79

Arsenal: 3.16

Casa de apuestas: Bwin

Real Madrid: 1.95

Empate: 3.80

Arsenal: 3.25

Qué equipo tiene más títulos en la International Champions Cup

Real Madrid: 5 (2011, 2012, 2013 y dos más en 2015).

PSG: 2 (2015 y 2016).

Chelsea: 1 (2009).

Manchester United: 1 (2014).

Inter de Milán: 1 (2017).

Borussia Dortmund: 1 (2017).

Juventus: 1 (2016).

Barcelona: 1 (2017).

Tottenham: 1 (2018).

Equipos participantes de la International Champions Cup 2019

Juventus (Italia)

AC Milán (Italia)

Inter de Milán (Italia)

Fiorentina (Italia)

Manchester United (Inglaterra)

Arsenal (Inglaterra)

Tottenham (Inglaterra)

Real Madrid (España)

Atlético de Madrid (España)

Bayern Múnich (Alemania)

Benfica (Portugal)

Chivas de Guadalajara (México)

Dónde ver LaLiga Sports TV App móvil celular Real Madrid vs Arsenal

LaLiga Sports TV es la app donde ver los partidos en directo de la Liga ASOBAL de Balonmano, Liga Nacional de Fútbol Sala LNFS, Liga LEB ORO de Baloncesto o La Liga de Fútbol Femenino Iberdrola. Y además disfruta de toda la actualidad y vídeo resúmenes de LaLiga Santander y LaLiga 123 de fútbol.

No te pierdas el torneo amistoso internacional de la pretemporada de fútbol que enfrentará a equipos como Real Madrid, Bayern de Munich, Arsenal, Fiorentina, Juventus o Tottenham entre otros. Los encuentros se llevarán a cabo en varias partes del mundo.

LaLiga Fantasy MARCA

La Liga - App Oficial de Resultados de Fútbol

Head Soccer Futbol LaLiga 2019

La Quiniela en vivo

Tiny Striker LaLiga 2019

LaLiga - Juegos Educativos

AdrenalynXL™ LaLiga Santander

Alineaciones y Formaciones confirmadas previo al Real Madrid vs Arsenal

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, Toni Kroos, Isco; Vinicius, Karim Benzema, Eden Hazard.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Arsenal: Bernd Leno; Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi, Nacho Monreal, Ainsley Maittland-Niles; Mesut Özil, Granit Xhaka, Joseph Willock; Henrikh Mkhitaryan, Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang.

Entrenador: Unai Emery.