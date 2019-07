Neymar y el entrenamiento que realiza mientras busca un nuevo equipo

Neymar analiza todas la opciones para dejar el París Saint Germain después de dos temporadas defendiendo los colores parisinos para mostrar su fútbol en uno de los grandes europeos, siendo el candidato más fuerte el Barcelona.

No obstante, el PSG no piensa dejársela fácil y por el momento se encuentra realizando la pretemporada en China con todo el plantel del campeón de la Ligue 1. A diferencia del resto de sus compañeros, el paulista se encuentra realizando un entrenamiento especial.

El brasileño, al igual que el belga Thomas Meunier y el francés Presnel Kimpembe no entrenaron con la misma intensidad que los demás, ya que están haciendo trabajos diferenciados por las lesiones que sufrieron los tres jugadores.

Neymar había sufrido una lesión en el tobillo en el duelo amistoso entre Brasil y Qatar, quedando marginado de la nómina final para la Copa América 2019, torneo que se disputó en su país y que tuvo como campeón a la 'Canarinha'.

Cabe destacar que el ex azulgrana no ha jugado ningún amistoso con el PSG, desde que retornó a los entrenamientos en la semana pasada. El delantero brasileño tiene toda la intención de dejar el cuadro francés, habiéndolo comunicado a la directiva y a Thomas Tuchel.

No obstante, el Paris Saint Germain reafirmó su postura de no dejar ir a 'Ney' a menos que se realice una oferta netamente económica. El Barcelona había propuesto un trueque con Coutinho y Rakitic más 44 millones de dólares, sin embargo, los parisinos no piensan aceptar la oferta.