Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 29 de julio de 2019

Partidos de hoy lunes 29 de julio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante como el debut de la Selección Peruana Sub 23 por los Juegos Panamericanos de Lima 2019 partidos de hoy, Superliga Argentina, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Amistosos de clubes ONLINE GRATIS.

Para seguir celebrando las fiestas patrias, te jugamos una guía de partidos para que no te pierdas ningún encuentro.

Superliga Argentina

En el fútbol argentino se disputará dos encuentros para cerrar la primera jornada de la Superliga. Los partidos de hoy serán: Arsenal vs Banfield y Atlético Tucumán vs Rosario Central.

Liga de Fútbol de Bolivia

El el fútbol boliviano, el encuentro que se disputará este lunes 29 de julio será el Royal Pari vs Blooming. El equipo de Roberto Mosquera saldrá en busca de un triunfo para seguir escalando posiciones en la tabla.

Ecuador: Primera A

Por el fútbol ecuatoriano, América de Quito reciba de local a Deportivo Cuenca. Este partido será transmitido por GolTV Play y GolTV Ecuador.

Amistosos del Mundo

Los diversos equipos de Europa se siguen preparando para la temporada 2019-2020 que está cerca a comenzar. Entre los partidos más destacados que tenemos para hoy lunes es el: Schalke de Alemania enfrentará a Bologna.

Juegos Panamericanos 2019

Y por fin llegó el día en que se juegue fútbol en los Juegos Panamericanos. La jornada de hoy lunes se iniciará muy temprano con el Panamá vs México, luego seguirá el Ecuador vs Argentina (Grupo A), después por el Grupo B se jugarán los otros encuentros como el Jamaica vs Honduras y se cerrará la jornada con el Perú vs Uruguay (Grupo B).

Copa Libertadores

Martes, miércoles y jueves se definirán los clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores. El Internacional de Paolo Guerrero ganó en la 1-0 a Nacional y están cerca de avanzar de serie. Otro de los encuentros esperados será el Cruzeiro vs River Plate en una serie abierta tras el empate sin goles en la ida. Y, Boca Juniors buscará cerrar su clasificación en La Bombonera ante Paranaense.

Copa Sudamericana

El lunes no habrá actividad, pero esta semana se definen los últimos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana. En esta instancia, el equipo peruano como Sporting Cristal deberá voltear la serie tras el 1-0 sufrido el martes pasado en Venezuela ante Zuela.