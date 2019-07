Copa Libertadores 2019 [EN VIVO] Programación de la vuelta de los octavos de final

Copa Libertadores 2019 EN VIVO | El torneo más emocionante de Sudamérica conocerá esta semana a sus ocho clasificados a los cuartos de final. Boca Juniors, Gremio e Internacional son favoritos a llevarse su serie.

La Copa Libertadores es un torneo con muchas sorpresas y esta edición no iba a ser la excepción. Flamengo, el gran candidato al título por la forma cómo se reforzó, cayó por 2-0 en su visita a Emelec y está obligado a golear para no decirle adiós a la competencia que no gana desde 1981.

Para colmo, el talentoso Diego cayó lesionado de gravedad en la ida y el equipo de Jorge Jesus se quedará sin su cerebro. Será el momento que refuerzos como Gerson, Bruno Henrique y Gabigol den un paso adelante como líderes y le den vuelta a la llave.

El vigente campeón River Plate empató sin goles en casa ante Cruzeiro y debe ganar o empatar con goles para no tener un adiós prematuro en la Copa Libertadores 2019.

Boca Juniors, por su parte, sacó un agónico triunfo en su visita al Athletico Paranaense y cuenta con todo a su favor para definir en La Bombonera su boleto a los cuartos de final.

El Internacional de Paolo Guerrero es otro club que supo hacer los deberes de visita. El peruano anotó el gol del triunfo ante Nacional de Uruguay y espera repetir el plato en la vuelta en el Beira-Rio.

Gremio, campeón de la penúltima edición, salió reforzado de la ida ante Libertad. El club brasileño se quedó con uno menos y lejos de replegar, fue en búsqueda del triunfo y lo ganó por 2-0. En Paraguay, tiene otra cita para demostrar su jerarquía y seguir con su camino derecho hacia la siguiente etapa.

En otros partidos, Palmeiras deberá confirmar en casa su pase a los cuartos de final luego de rescatar un empate ante Godoy Cruz en Argentina. San Lorenzo tiene que salir a ganar en el feudo de Cerro Porteño luego de igualar sin goles en la ida. LDU Quito, por su parte, tiene que gestionar su renta de 3-1 ante Olimpia.

Programación de Vuelta Octavos de Final Copa Libertadores 2019

Martes 30 de julio

Cruzeiro vs River Plate (Ida: 0-0)

5:15 p.m. Estadio Mineirão

Canal: Fox Sports

Palmeiras vs Godoy Cruz (Ida: 2-2)

7:30 p.m. Allianz Parque

Canal: Fox Sports 2

Olimpia vs LDU Quito (Ida: 1-3)

7:30 p.m. Estadio Defensores del Chaco

Canal: Fox Sports 3

Miércoles 31 de julio

Cerro Porteño vs San Lorenzo (Ida: 0-0)

5:15 p.m. Estadio General Pablo Rojas

Canal: Fox Sports 2

Internacional vs Nacional (Ida: 1-0)

5:15 p.m. Estadio Beira-Rio

Canal: Fox Sports 3

Flamengo vs Emelec (Ida: 0-2)

7:30 p.m. Estadio Maracaná

Canal: Fox Sports 2

Boca Juniors vs Athletico Paranaense (Ida: 1-0)

7:30 p.m. La Bombonera

Canal: Fox Sports

Jueves 1 de agosto

Libertad vs Gremio (Ida: 0-2)

7:30 p.m. Estadio Defensores del Chaco

Canal: Fox Sports