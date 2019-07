¡Oficial! Renato Tapia recibe visto bueno de Stam para seguir en Feyennord

Renato Tapia celebra 24 años este domingo 28 de julio y, como primer regalo de cumpleaños, ha recibido una excelente noticia de Jaap Stam, actual entrenador del Feyenoord, quien a la cadena FOX Sports de Holanda aseguró que desea contar con los servicios del volante de la selección peruana luego de la negativa que manifestó a la director Sjaak Troost sobre su continuidad.

“Tenemos una conversación mañana y luego simplemente continuamos. Si nos fijamos en el grupo que tenemos y los tipos que aún no están en forma, podemos usar a cualquier jugador. Al final, Renato Tapia es un jugador de selección y yo estoy decidido en contar con él. Cuando regrese de sus vacaciones, simplemente se conectará a nuestra pretemporada ", dijo Jaap Stam a FOX Sports.

Sjaak Troost, director técnico de Feyenoord, fue contundente hace una semana sobre los planes que tiene para Renato Tapia.

“La temporada pasada ya tratamos de dejarle claro que no hay futuro en Feyenoord. No había club entonces, se fue a Willem II. Ahora Renato Tapia ha jugado la Copa América y los clubes extranjeros lo quieren. Todo es positivo, por supuesto, pero ahora no quiere irse", le dijo el conductor a RTV Rijnmond .

“No voy a ser engañado por Renato Tapia, no lo aceptaré. Él sólo tiene que cooperar con una transferencia. De lo contrario veremos si hay otras opciones", agregó.

Agente de Renato Tapia confirma que se queda en Feyenoord

Carlos Gonzáles, agente de Renato Tapia, ya adelantó que el volante peruano se sumará a la plantilla del Feyenoord esta temporada luego de una reunión de urgencia con la directiva del cuadro holandés.

"Nuestro plan sigue siendo el mismo: Renato Tapia se queda con Feyenoord", dijo su representante.

DATO: Jaap Stam, mejor conocido como la Momia, es uno de los mejores defensores en la historia de Holanda y fue parte de una inolvidable generación de jugadores tulipanes como Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Roy Maakay, Patrick Kluivert, Cocu, Giovanni van Bronckhorst, Marc Overmars, Zenden, Ruud van Nistelrooy, Edwin van der Sar, Clarence Seedorf y los hermanos Ronald y Frank de Boer.