Radamel Falcao en la mira de un histórico de la Serie A

En la búsqueda de un delantero de garantía capaz de devolver al equipo a los primeros lugares del fútbol italiano, el AS Roma sigue de cerca los movimientos del colombiano Radamel Falcao.

'La Loba' se encuentra en la pesquisa de un atacante de jerarquía para suceder a Edin Dzeko, quien es más que seguro, no continúe esta temporada convirtiendo goles en el Olímpico.

De acuerdo al l Corriere dello Sport, los 'Gladiadores' tiene al 'colocho' como prioridad tras descartar de plano el fichaje de Gonzalo Higuaín quien viene entrenando por estos días con la Juventus.

Cabe destacar que, Radamel Falcao no continuará en el AS Mónaco, al no recibir ninguna oferta de renovación por lo que podría llegar a Roma en calidad de jugador libre.

En la última temporada el 'Tigre' tuvo una campaña regular al marca 16 tantos en 39 compromisos, pero que aún así, sus tantos no evitaron la desastroza campaña del cuadro monaguesco el cual estuvo cerca de perder la categoría en Francia.

Trascendió además que, la de Roma no sería la única oferta que 'Rada', a sus 33 años, tiene sobre el tapete pues Valencia y Galatasaray están también tras sus pasos.