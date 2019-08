¡No lo quieren! Neymar no sería bien recibido en su posible llegada al Real Madrid

Neymar se encuentra últimamente en boca de todos por la posibilidad de llegar a formar parte de las filas del Real Madrid. El brasilero aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el tema, sin embargo, las especulaciones sobre su inminente llegada toman fuerza con el pasar de los días. Pero ‘Ney’ no tendría las cosas muy fáciles con esta probable llegada, pues su presencia en el cuadro dirigido por Zinedine Zidane no gustaría a muchos.

Real Madrid tiene una hinchada que acompaña al club a donde vaya; los fanáticos del club ‘blanco’, sin embargo, no estarían muy contentos con la posible llegada de Neymar al equipo por diferentes motivos, entre ellos, por haber sido parte de Barcelona, eterno rival de los ‘blancos’ en España.

La mayor parte de los hinchas que siguen al Real Madrid, no verían de buena manera el ingreso de Neymar al cuadro de la Casa Blanca, y esto se pudo identificar mediante una encuesta realizada por el Diario AS de España, en donde los seguidores del Madrid votaron en contra de la llegada del brasileño al plantel.

Las cifras son claras: el 59.77% de hinchas madrileños, aseguraron y votaron en contra de la llegada del actual atacante del Paris Saint Germain al cuadro ‘merengue’, sin embargo y no dejando de lado a quienes consideran que sería una gran oportunidad para el realce del club, el 40.3% de hinchas, está de acuerdo con esta medida.

Con todo esto y pese a todas las especulaciones que se vienen dando desde hace algún tiempo, el hasta ahora delantero del PSG no ha emitido algún comunicado de negociación con el Real Madrid, por su parte, el cuadro ‘blanco’ tampoco lo ha hecho, lo que sí, en varias oportunidades se ha logrado apreciar la afinidad que tiene ‘Ney’ con el cuadro ‘merengue’.

Finalmente, una de las situaciones más comentadas sobre este tema, sería el precio por el que el brasileño llegaría al Real Madrid. En una reciente edición del diario Sport, se afirmó que la cifra que se estaría manejando para la llegada de Neymar al cuadro blanco podría ser de 120 millones de euros, esto superaría al pase de Luka Módric, quien estuvo valorado en 60 millones de euros.