Boca Juniors da la sorpresa de nuevo y anunció a delantero que llega desde Europa [VIDEO]

La inversión de Boca Juniors por reforzar su plantel ha sido importante, con la clara misión de volver a obtener el trofeo de la Copa Libertadores. El presidente Daniel Angelici no perdió el tiempo y, sacando provecho del dinero obtenido por algunas ventas y cesiones que realizaron, vienen cerrando fichajes que llegan desde el viejo continente. Esta tarde anunciaron a un nuevo delantero.

El destino de Darío Benedetto en el Olympique Marsella de Francia estaba definido desde hace semanas, por lo que el entrenador Gustavo Alfaro estaba a la espera de un reemplazo de categoría, teniendo en cuenta las características distintas de Mauro Zárate y Carlos Tévez, además de la todavía inexperiencia de Jan Hurtado. Ahí emergió el nombre de Franco Soldano.

La relación del delantero con el fútbol argentino no le es indiferente, puesto que dio sus primeros pasos en la profesional con la camiseta de Unión de Santa Fe. El buen nivel del goleador despertó el interés por clubes en Europa y el Olympiakos de Grecia lo compró, aunque ahí Franco Soldano no contó con gran continuidad. Solo disputó 6 partidos y no anotó goles en la liga local.

A pesar de ello, la huella que dejó en la Superliga fue suficiente para que el xeneize ponga la mira en sus habilidades, terminando de cerrar la contratación, algunos días después de iniciada la temporada. En redes sociales, Boca Juniors se encargó de anunciar el quinto fichaje del segundo semestre del año, lo que generó comentarios positivos por parte de los hinchas.

🖊 Franco Soldano firmó su contrato y es el quinto refuerzo de #Boca.



🗣 "Es una alegría enorme poder estar acá", sostuvo el delantero este lunes en la Bombonera.



📝 Todos los detalles en 👉 https://t.co/ciWnRDpJOT pic.twitter.com/SgnmQqBa5S — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) August 12, 2019

De inmediato, tras firmar su contrato con el poderoso club argentino, Franco Soldano se unió a los entrenamientos y se le observó muy feliz. “Es una alegría enorme poder estar acá”, explicó el atacante de 24 años, que buscará ser el referente en el ataque de Boca Juniors, seguramente buscando brillar en todos los frentes que se avecinan: Superliga, Copa y Libertadores.

Eduardo Salvio (Benfica) y Daniele De Rossi (Roma) son los hombres que también vienen desde Europa, mientras que Alexis Mac Allister (Argentinos Jrs.) y Jan Hurtado (Gimnasia) son los hombres que brillaron a nivel local. Solo el mediocampista italiano no ha debutado, pero podrá hacerlo en la Copa Argentina (vs Almagro). Franco Soldano lo haría recién el fin de semana, en caso esté bien físicamente.

Franco Soldano: ¿Cuál fue la mejor campaña del fichaje de Boca Juniors?

Franco Soldano brilló con la camiseta de Unión y su mejor campaña fue la 2017-18, donde jugó 27 partidos y anotó 11 goles. Fue ahí donde inició su despegue antes de partir a Europa. La anterior logró celebrar en 6 ocasiones en 20 presentaciones.