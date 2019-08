Liverpool vs Chelsea EN VIVO: ¿Cómo ver la Supercopa de Europa?

Liverpool vs Chelsea EN VIVO ONLINE este miércoles 14 de agosto desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Vodafone Park de la localidad de Estambul, Turquía, por el título de la Supercopa de Europa. El partido podrás seguirlo EN DIRECTO a través de las señales de ESPN y FOX Sports, así como LIVE STREAMING por Líbero.pe.

Los 'Reds' llegan a este partido como lo vigentes campeones de la Champions League tras imponerse la temporada pasada por 2-0 sobre el Tottenham, en el Wanda Metropolitano de Madrid. Los 'Blues', por su parte, son los ganadores de la Europa League luego de superar con autoridad (4-1) al Arsenal de Unai Emery.

Liverpool vs Chelsea ya debutaron en la Premier League el fin de semana pasado teniendo resultados totalmente distintos. Los pupilos de Jurgen Klopp golearon 4-1 al Norwich City, mientras que los dirigidos por Frank Lampard cayeron por 4-0 en su visita al Manchester United.

La única baja confirmada, hasta el momento, para el Liverpool vs Chelsea es la del portero brasileño Alisson, quien sufrió una lesión y estará unas semanas de baja. Su lugar será tomado por el español Adrián San Miguel.

"Es una lesión en el gemelo que le obligará a estar de baja durante un tiempo. No quiero hacer un pronóstico exacto sobre su regreso, pero no será el miércoles (para la Supercopa de Europa). Llevará un tiempo, unas semanas, eso seguro", dijo el entrenador alemán.

En Chelsea se marcará el retorno a la titularidad del experimentado delantero Olivier Giroud, quien empezó la temporada en el banquillo para darle paso al joven británico Abraham.

Liverpool vs Chelsea | Horarios alrededor del mundo

México - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Liverpool vs Chelsea | Canales de transmisión

Argentina - ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Bélgica - Q2 Belgium, Club RTL, Proximus Sports

Bolivia - Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil - TNT Brazil, TNT Go

Canadá - DAZN

Chile - FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports Chile, Fox Sports 1 Chile

China - PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP, CCTV-5

Colombia - ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Andina

Costa Rica - Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Croacia - HRT 2, Klik SPORT

Dinamarca - Viasat Ultra HD, TV3+ HD, Viaplay Denmark

República Dominicana - Fox Sports Cono Norte, SportsMax App, ESPN Norte, Flow Sports 1, FOX Play Norte, SportsMax, ESPN Play Norte

Ecuador - FOX Play Sur, ESPN2 Andina, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

El Salvador - ESPN Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Francia - RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania - Sky Go, Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, DAZN, TeleClub Sport Live

Guatemala - ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte

Honduras - FOX Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte

India - Sony LIV, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Italia - Sky Calcio 1, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Canale 5

Jamaica - SportsMax, Flow Sports 1, SportsMax App, Flow Sports App

Japón - DAZN

México - ESPN Play Norte, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte

Países Bajos - Ziggo Sport 14, Veronica TV, Ziggo Sport Select

Nueva Zelanda - Sky Sport 7 NZ

Nicaragua - ESPN Play Norte, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte

Panamá - Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, Flow Sports App, ESPN Play Norte, ESPN Norte, Flow Sports 1

Paraguay - Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú - FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Peru

Polonia - Polsat Sport, IPLA, Polsat Sport Premium 1

Portugal - Eleven Sports 1 Portugal, TVI

Puerto Rico - SportsMax App, SportsMax

Qatar - beIN Sports HD 1, beIN 4K Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Rumania - Digi Sport 1 Romania, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania

Rusia - Матч! Игра, Матч! Футбол 1

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Suecia - TV10 Sweden, Viasat Ultra HD, Viaplay Sweden

Suiza - DAZN, TeleClub Sport Live, Teleclub Zoom, RMC Sport 1, Sky Sport 1 Switzerland, Teleclub Sport 2 / Sky Sport 2

Trinidad y Tobago - FOX Play Sur, SportsMax App, Flow Sports App, Flow Sports 1, SportsMax

Túnez - beIN 4K Arabia, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido - BT Sport Live, BT Sport Ultimate, BT Sport 2

Estados Unidos - TUDN USA, Watch TNT, TNT USA, TUDN En Vivo, B/R Live

Uruguay - ESPN Play Sur, Fox Sports Uruguay, ESPN2 Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Venezuela - Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Sur, ESPN2 Andina, FOX Play Norte

Liverpool vs Chelsea | Alineaciones probables

Liverpool: Adrián; ​Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino y Mané.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Marcos Alonso; Jorginho, Kanté, Kovacic; Pedro, Pulisic y Giroud​.

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO Y EN DIRECTO el duelo por la Supercopa de Europa?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs Chelsea, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.