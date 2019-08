Real Madrid encontró el destino de delantero que Zinedine Zidane no quiere [VIDEO]

La temporada del Real Madrid no ha iniciado oficialmente, pero la presentación en la pretemporada ha dejado muchas dudas. A pesar de ello, Zinedine Zidane ya tiene en mente una base del equipo que utilizará, por lo que también ya ha planeado qué jugadores dejarán la entidad antes que cierre la ventana de traspasos del verano en Europa. El ataque tendrá algunas bajas.

El rumor de la salida de Gareth Bale ha tenido idas y venidas, pero finalmente el acuerdo para su marcha a la Superliga China no llegó a finiquitarse. Los mismo sucede con James Rodríguez, que a pesar de estar entrenando con el equipo, también es probable su salida. No obstante, a pesar de que son los más requeridos en el mercado internacional, todavía no tienen destino seguro.

Y quien sí tendría un club interesado es Mariano Díaz, del futbolista de nacionalidad dominicana y española que llegó la temporada pasada con la finalidad de hacer olvidar a Cristiano Ronaldo, pero no logró estar a la altura de las expectativas. Todo indica que Zinedine Zidane tampoco lo tendría en cuenta, por lo que la dirigencia del Real Madrid ya negocia su préstamo o traspaso.

El principal club interesado estaría dentro de La Liga Santander de España y es nada menos que uno con participación en la Champions League: el Valencia. El equipo que dirige Marcelino García Toral quiere una opción de categoría en el ataque, ante la inminente salida de Rodrigo Moreno al Atlético de Madrid. Ahora contarán con una buena cantidad de efectivo.

Según las cifras de Transfermarkt, la ficha de Mariano Díaz está rondando los 22 millones de euros, aunque, es probable que el Real Madrid solicite una cantidad mayor. Todavía quedan días para el cierre del mercado, pero el inicio de La Liga Santander será este fin de semana, por lo que el acuerdo tendrá que llegar lo antes posible, teniendo en cuenta la necesidad.

Además, de que la transacción puede tener a un tercer involucrado, ya que el Olympique de Marsella de la Liga 1 de Francia también lo desea. Mariano Díaz jugó en el Lyon, donde brilló de forma espectacular con 18 goles en su única temporada, dejando un buen recuerdo. En los próximos días, la situación del atacante de 26 años se definirá. Su deseo, claramente, es tener continuidad.