Miguel Trauco tras debutar en la Ligue 1: "Siento que en el Saint-Étienne me valoran" [VIDEO]

Tras destacar en su estreno con el Saint-Étienne, Miguel Trauco asegura sentirse más valorado en Francia y agradeció la confianza de su entrenador Ghislain Printant.

"La confianza que me brindó el entrenador fue enorme. Desde el primer día me dijo que sería titular y como le dije a mi empresario sentí que me valoran. Eso hace que uno crezca y que se sienta seguro de su trabajo”, declaró Trauco a FOX Sports Radio Perú.

Recordemos que solo cuatro días de ser presentado, el 'Genio' jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo 2-1 sobre el Dijon por la primera jornada de la Ligue 1.

Asimismo, el lateral izquierdo se refirió a la llegada de Cristian Benavente al fútbol galo para jugar en el Nantes y también sobre un posible arribo de Christian Cueva al Metz.

"Estuve atento a la noticia (la llegada de Benavente). De hecho, es importante que más jugadores puedan venir por aquí. Estuve escuchando también que (Christian) Cueva puede ser que venga... sería una buena opción para todos estar en un buen nivel", agregó el exjugador de Universitario de Deportes.

"ME SENTÍ VALORADO"#FOXSportsPeru | Miguel Trauco, luego de su debut en el Saint-Éttiene en el triunfo frente a Dijon. pic.twitter.com/iMZwmodLbL — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) August 12, 2019

Recordemos que Trauco fue vendido por el Flamengo en un millón y medio de dólares. En el 'Mengao' no tenía tanta continuidad y decidió mudarse a tierras francesas.

EL DATO

Saint-Étienne jugará el domingo 18 de agosto ante el Stade Brestois por la segunda fecha de la Ligue 1.