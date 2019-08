"Ojalá pueda estar a la altura de Ruidíaz", nuevo 'killer' del Morelia

Raúl Ruidíaz se convirtió en uno de los ídolos del Monarcas Morelia y dejó la valla muy alta para los próximos delanteros que vengan al club de Michoacán, México. Uno de ellos lo acaba de reconocer, el atacante venezolano Fernando Aristeguieta confesó durante una entrevista al diario "MARCA" que le será difícil igualar la racha goleadora que dejó la 'Pulga'.

Cuando fue consultado por Raúl Ruidíaz, Fernando Aristeguieta señaló que conoce muy bien la historia que marcó el peruano en el Morelia.

"No, yo sé lo que él (Raúl Ruidíaz) hizo y la importancia que él tiene en este equipo y ojalá yo pueda estar a la altura de lo que él hizo, pero es un número que nos gusta traer, es el número que más he utilizado a lo largo de mi carrera, no creo que pueda tener una influencia dentro de la cancha", dijo el artillero venezolano.

Asimismo, Fernando Aristeguieta manifestó que se siente en deuda con la afición del Morelia ya que todavía no ha marcado desde su debut.

"Es más molestia conmigo que con otra cosa porque he tenido las situaciones y no las he convertido en gol, hay veces que uno está preocupado cuando no entra la pelota pero no es el caso de nosotros porque se han presentado las oportunidades de gol, es cuestión de estar más tranquilos de que entre el primero y empezar a generar confianza en el entorno y a construir relaciones que se van generando dentro del campo y si seguimos jugando así los goles van a entrar", acotó.

En dos temporadas (2016-17; 2017-18), Raúl Ruidíaz registró 41 goles en 73 partidos oficiales de la mano del Monarcas Morelia. La 'Pulga' continúa alargando su leyenda pero esta vez con el Seattle Sounders de la MLS de los Estados Unidos.