PSG quiere a Ousmane Dembélé dentro de la operación por Neymar

Neymar, el gran protagonista de este mercado de fichajes, sigue con su futuro incierto, puesto que hasta ahora no ha podido resolver su situación en el PSG. Las negociaciones entre el Barcelona y el club francés habrían sufrido una para.

La reunión que se dio entre ambas partes en París, no habría sido la más satisfactoria para el club español, puesto que el PSG sigue firme en su postura de recuperar los 222 millones de euros que pagaron por ‘Ney’, cifra que podría ser rebajada si viene acompañada de un crack de la plantilla actual de Ernesto Valverde.

Las dos entidades se encuentran buscando fórmulas viables para que la negociación por el jugador llegue a buen puerto, pero lo que sí se sabe es el Barca no contempla la idea de desembolsar dinero por su ex estrella.

Coutinho y Rakitic por Neymar

El Barcelona habría ofrecido a Philippe Coutinho e Ivan Rakitic por el brasileño, una oferta que no ha desagradado a la directiva parisina, sin embargo, ellos valoran a ambos jugadores en 120 millones de euros dejando un saldo de 100 millones que tendría que ser cubierto en dinero.

Dembélé la última pieza del rompecabezas

A pesar de no llegar hasta ahora a un acuerdo, el PSG habría mostrado interesado en incluir a Ousmane Dembélé en las negociaciones por Neymar, asimismo vendría acompañado de Coutinho, pues un solo jugador no cubre las expectativas del club presidido por Nasser Al-Khelaïfi.

Mientras tanto el delantero sigue sin formar parte de los entrenamientos ni del once titular de Thomas Tuchel, pues hasta que no se solucione su situación el no sería tomado en cuenta para cotejos oficiales de la Ligue 1.