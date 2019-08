Boca vs Banfield [FOX Sports EN VIVO]: En directo por la Superliga Argentina

FOX Sports EN VIVO Boca Juniors vs Banfield ONLINE vía TyC Sports y FOX Premium Argentina Partido de hoy por la sexta jornada Superliga Argentina 2019 en el Estadio Florencia Solade. La transmisión va EN DIRECTO a las 6.00 p.m. (hora peruana) e incidencias en Libero.pe.

26' Julio Buffarini es amonestado con tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Bertolo.

24' Civelli cabecea en un tiro de esquina, pero la manda por encima del arco de Andrada.

22' Urzi intenta con un disparo fuera del área que se desvía en uno de sus compañeros.

20' De Rossi se toma una de sus piernas tras un choque mano a mano con un futbolista de Banfield, pero al parecer puede seguir.

17' Otra vez se para el juego por una falta sobre un jugador de Boca Juniors en el medio del campo.

15' ¡OTRA AMARILLA! Dura falta de Agustín Urzi sobre Almendra por detrás y el árbitro lo amonesta.

13' Agustín Urzi mete un derechazo fuera del área que se iba fuera del arco, pero todo se invalida porque uno de sus compañeros la intenta desviar en fuera de juego.

12' ¡CHALACA! Sergio Vittor hace una pirueta en el área, pero la pelota se va desviada.

11' ¡AMONESTADO! Jan Hurtado le pisa el pie a Arciero y el árbitro le saca tarjeta amarilla al jugador venezolano.

9' ¡PALO! Fabra se equivoca en salida y se la pone a Alvarez que en el área remata, pero la pelota impacta en el larguero.

4' El gol de Soldano ha sido un golpe casi de KO para Banfield

GOOOOL

1' ¡Golazo de Franco Soldano! El propio delantero es quien inicia el ataque 'Xeneize' y se la toca a Hurtado, que abre para Obando y este manda un centro al ras que se desvía en un defensa y el '27' de Boca mete un zapatazo a las redes.

- ¡Comenzó el partido!

FOX Sports EN VIVO Boca Juniors vs Banfield ONLINE vía TyC Sports y FOX Premium Argentina Partido de hoy Superliga Argentina 2019 | Xeneizes y Taladros se medirán este domingo 25 de agosto, a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana) y 8.00 p.m. (hora de Buenos Aires) en el Estadio Florencia Sola por la sexta jornada de la Superliga Argentina 2019. Sigue el MINUTO a MINUTO por INTERNET en Libero.pe.

A pesar de la goleada (3-0) sobre la Liga de Quito por la Copa Libertadores, el técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, apostará por una formación alternativa en este cotejo contra Banfield. Solo falta definir si Carlos Tévez y Daniele De Rossi arrancarán desde el pitazo inicial o reservarlos para la revancha frente a los ecuatorianos. En el caso del "Apache", la opción surge luego de confirmarse el desgarro del goleador Mauro Zárate (baja por tres semanas).

Ante este panorama, aparecen dos opciones interesantes para el ataque de Boca Juniors: Jan Hurtado y Franco Soldano. De ser así, la alineación titular de Gustavo Alfaro será la siguiente: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz o Lisandro López, Junior Alonso, Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Agustín Almendra o Daniele De Rossi, Agustín Obando; Jan Hurtado y Franco Soldano.

Boca Juniors llega a este partido tras vencer, sin problemas, por 3-0 al LDU en Quito por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el torneo local empató con Huracán (0-0) y superó por 2-0 a Patronato y Aldosivi.

Banfield, por su parte, perdió en la primera fecha con Arsenal (0-1), venció en su casa a Estudiantes (1-0) y cayó 3-2 con Argentinos en La Paternal. ¿Podrá contra Boca Juniors?

A qué hora juegan EN VIVO Boca Juniors vs Banfield por canal FOX Sports y TyC Sports | Buenos Aires

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (lunes 26 de agosto)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 9.00 a.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m. (lunes 26 de agosto)

Francia: 12.00 a.m. (lunes 26 de agosto)

Alemania: 12.00 a.m. (lunes 26 de agosto)

Portugal: 12.00 a.m. (lunes 26 de agosto)

Holanda: 12.00 a.m. (lunes 26 de agosto)

Inglaterra: 11.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Boca Juniors vs Banfield vía FOX Premium Argentina y TyC Sports

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Premium Argentina y FOX Play Sur.

Barbados: FOX Play Sur.

Belice: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: Fox Sports 2 Brazil.

Chile: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Curacao: FOX Play Sur.

República Dominicana: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Ecuador FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Internacional: Bet365 y Fanatiz International.

Israel: Sport 2.

México: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Panamá: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur.

Perú: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Boca Juniors vs Banfield | Canales TV

Boca Juniors vs Banfield: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

Boca Juniors vs Banfield: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Boca Juniors vs Banfield: FOX Sports Argentina

DirecTV Argentina: Canal 605 y Canal 1605.

Cómo ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO Boca Juniors vs Banfield | Canales TV

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

Dónde ver TyC Sports EN VIVO Boca Juniors vs Banfield | Canales TV

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD).

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD).

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD).

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital).

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD).

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital).

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD).

Dibox: Canal 103 (HD).

Partido de hoy Superliga Argentina 2019 | Boca Juniors vs Banfield

Partido: Godoy Cruz 2-1 Estudiantes de La Plata

Día: domingo 25 de agosto

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio: Malvinas Argentinas

Etapa: fecha 6

Partido: Unión vs Lanús

Día: domingo 25 de agosto

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio: 15 de abril

Etapa: fecha 6

Partido: Central Córdona vs Racing

Día: domingo 25 de agosto

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio: Alfredo Terra

Etapa: fecha 6

Hora: 1.30 p.m.

Partido: River Plate vs Talleres

Día: domingo 25 de agosto

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Monumental (Buenos Aires)

Etapa: fecha 6

Hora: 3.45 p.m.

Canal: TNT Sports, FOX Sports y FOX Premium Argentina.

Partido: Banfield vs Boca Juniors

Día: domingo 25 de agosto

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Florencio Solá

Etapa: fecha 6

Hora: 6.00 p.m.

Canal: FOX Sports 2 y FOX Sports Premium Argentina.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Boca Juniors vs Banfield: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

Boca Juniors: 2.50

Empate: 3.09

Banfield: 2.81

Casa de apuestas: Inkabet

Boca Juniors: 2.55

Empate: 3.20

Banfield: 2.90

Casa de apuestas: Betsson

Boca Juniors: 2.50

Empate: 3.15

Banfield: 2.80

Casa de apuestas: Te Apuesto

Boca Juniors: 2.40

Empate: 2.90

Banfield: 2.80

Casa de apuestas: bet365

Boca Juniors: 2.50

Empate: 3.10

Banfield: 3.00

Casa de apuestas: bwin

Boca Juniors: 2.60

Empate: 3.00

Banfield: 2.75

Casa de apuestas: Rivalo

Boca Juniors: 2.50

Empate: 3.10

Banfield: 2.80

Casa de apuestas: Betfair

Boca Juniors: 2.75

Empate: 3.00

Banfield: 2.40

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Boca Juniors vs Banfield

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz o Lisandro López, Junior Alonso, Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Agustín Almendra o Daniele De Rossi, Agustín Obando; Jan Hurtado y Franco Soldano.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Banfield: Estaban Conde; Luciano Gómez, Luciano Lollo, Renato Civelli, Claudio Bravo; Jorge Rodríguez, Jesús Dátolo, Sergio Vittor; Agustín Urzi, Nicolás Bertolo y Junior Arias.

Entrenador: Hernán Crespo.